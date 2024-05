Varšava 13. mája (TASR) - Poľskí podnikatelia sa v otázke prijatia eura rozchádzajú v názoroch a sú rozdelení na dva takmer rovnaké tábory. Ukázali to v pondelok výsledky najnovšieho prieskumu poradenskej spoločnosti Grant Thornton. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"V súčasnosti by 48 % z veľkých spoločností, ktoré sa zúčastnili prieskumu, chcelo euro a 42 % si chce ponechať poľskú menu zlotý," uvádza sa v správe Grant Thornton.



V predchádzajúcom roku pritom zavedenie eura podporilo až 54 % opýtaných, pričom na konci minulého desaťročia to bolo až 86 %.



Podľa spoločnosti Grant Thornton prieskum z roku 2023 potvrdil jednoduché pravidlo, ktoré bolo zaznamenané už v predchádzajúcich rokoch. A to, že stabilizácia výmenného kurzu zlotého oproti euru odrádza od prijatia spoločnej európskej meny, zatiaľ čo zvýšená kolísavosť zavedenie eura podporuje.