Poľskí vládni politici predstavili plány na podporu ekonomiky

Varšava 16. mája (TASR) - Poľskí vládni politici v sobotu (15. 5.) predstavili plánované opatrenia na podporu ekonomiky.



Nové stimuly vo Varšave prezentovali šéf vládnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kaczynski a premiér Mateusz Morawiecki. Primárne sa sústredia na daňovú reformu, zdravotnú starostlivosť, podporu bývania a investičné stimuly.



Poľsko chce zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane na 30.000 PLN (6635 eur) ročne a strop na najnižšiu sadzbu dane z príjmu fyzických osôb na 120.000 PLN ročne z aktuálnych 85.000 PLN. Dôchodky by mali byť oslobodené od dane do výšky 2500 PLN mesačne. Vláda chce tiež motivovať dôchodcov, aby pracovali dlhšie. Preto bude ich zárobok oslobodený od dane, ak odložia odchod do dôchodku.



Výdavky na zdravotnú staroslivosť sa majú zvýšiť z aktuálnych 5,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) na 6 % HDP v roku 2023 a 7 % HDP v roku 2027.



Vláda takisto pripravuje viacero opatrení na podporu bývania vrátane čiastočného splatenia hypotéky. Najviac by z toho mali profitovať rodiny s tromi a viac deťmi.



"Poliaci si zaslúžia žiť ako na Západe," uviedol Kaczynski.



Poľskí vládni politici tiež ohlásili vytvorenie multimiliardového investičného fondu, ktorý by sa mal sústreďovať na podporu investícií v oblastiach, ako sú infraštruktúra, digitalizácia alebo zelená energia.



(1 EUR = 4,5218 PLN)