Domanski: Poľsko 20 rokov po vstupe do EÚ nie je pripravené na euro

Varšava 30. apríla (TASR) - Dvadsať rokov po vstupe do Európskej únie (EÚ) Poľsko stále nie je pripravené zaviesť spoločnú menu euro. Poľský minister financií Andrzej Domanski vyhlásil, že v tejto otázke sa zhoduje s guvernérom centrálnej banky Adamom Glapinským. Vstup Poľska do eurozóny v súčasnosti nie je opodstatnený, povedal Domanski pre televíznu stanicu TVN24. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Vlastná mena zlotý pomohla krajine vyhnúť sa recesii počas globálnej finančnej krízy a prekonať ďalšie šoky, uviedol minister.



V stredu 1. mája si Poľsko a deväť ďalších krajín vrátane Slovenska pripomenie 20. výročie vstupu do EÚ. V rámci podmienok členstva sa aj Poľsko zaviazalo nahradiť svoju národnú menu spoločnou európskou menou.