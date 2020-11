Poľsko a Maďarsko sa vzájomne podporujú pri blokovaní rozpočtu EÚ

Maďarsko a Poľsko trvajú na vetovaní rozpočtu EÚ

Poľský premiér Mateusz Morawiecki, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Varšava/Budapešť 26. novembra (TASR) - Premiéri Poľska a Maďarska, Mateusz Morawiecki a Viktor Orbán podpísali spoločnú deklaráciu, v ktorej si sľúbili vzájomnú podporu pri blokovaní dlhodobého rozpočtu EÚ a fondu obnovy, ak bude Brusel naďalej podmieňovať uvoľňovanie európskych finančných prostriedkov dodržovaním princípov právneho štátu.uvádza sa v deklarácii.Varšava a Budapešť minulý týždeň pre mechanizmus o naviazanosti čerpania eurofondov na dodržiavanie zásad právneho štátu vetovali dohodu o sedemročnom rozpočte Únie na roky 2021 - 2027 a s ním spojený plán obnovy po koronakríze. Obe krajiny to považujú za zasahovanie do vnútorných záležitostí predstaviteľmi EÚ a ostatnými členskými štátmi.Veto Poľska a Maďarska zrejme spôsobí výrazný odklad schválenia dlhodobého rozpočtu a fondu obnovy po koronakríze. Kritici z EÚ obviňujú Poľsko a Maďarsko z narušovania nezávislosti súdov a obmedzovania slobody médií.Morawiecki a Orbán v spoločnej deklarácii uviedli, že navrhovaný mechanizmusMorawiecki na spoločnej tlačovej konferencii s Orbánom povedal, že v prípade mechanizmu o naviazanosti čerpania eurofondov na dodržiavanie zásad právneho štátu v jeho aktuálnej podobe, je veto. Poľský premiér tiež zopakoval svoje varovanie, že tento mechanizmus môže spôsobiť rozpad EÚ. Poľsko a Maďarsko nekonajú len vo svojom záujme, alepovedal Morawiecki.Aj napriek odporu premiérov Poľska a Maďarska Európsky parlament a lídri EÚ neustúpia v otázke naviazanosti čerpania eurofondov na dodržiavanie zásad právneho štátu, povedal pre DPA zdroj z EÚ.dodal zdroj.Maďarský premiér Viktor Orbán s poľským partnerom Mateuszom Morawieckým na štvrtkovom stretnutí v Budapešti potvrdili pozíciu oboch krajín v otázke vetovania dlhodobého rozpočtu EÚ a s ním spojeného plánu na oživenie európskej ekonomiky po koronakríze. Informovala o tom agentúra AP.Morawiecki na tlačovej konferencii po stretnutí uviedol, že podmieňovanie čerpania finančných prostriedkov EÚ dodržiavaním princípov právneho štátu považuje za, ktoré môže v budúcnosti viesť k rozpadu Európskej únie.Zdôraznil, že takýto mechanizmus nie je začlenený do základných zmlúv EÚ. Dodal, že Varšava a Budapešť použitím vetaOrbán po stretnutí uviedol, že debata EÚ o právnom štáte sa nesmie spájať s otázkami riešenia hospodárskej krízy.uviedol.Vo svojom spoločnom vyhlásení šéfovia vlád oboch krajín odmietli akýkoľvek mechanizmus, ktorý by finančne sankcionoval členské štáty EÚ za porušenie demokratických princípov.Maďarsko a Poľsko vetovali dohodu o sedemročnom rozpočte Únie na roky 2021-27 a tiež plán obnovy v hodnote 750 miliárd eur. Dôvodom bolo, že sa EÚ podarilo presadiť nový právny mechanizmus o previazanosti čerpania eurofondov s dodržiavaním zásad právneho štátu.Na tzv. kondicionalite sa v tomto smere dohodli 5. novembra v Rade EÚ vyjednávači Európskeho parlamentu a nemeckého predsedníctva. Členské krajiny EÚ, ktoré nebudú dodržiavať zásady právneho štátu, podľa tejto dohody riskujú stratu prístupu k finančným prostriedkom EÚ.