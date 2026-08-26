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Poľsko ako druhá krajina na svete začne ťažiť polyhalit
Poľský geologický inštitút odhaduje domáce zásoby polyhalitu na približne 686 miliónov ton, z toho 341 miliónov ton pripadá na oblasť Mieroszyna.
Autor TASR
Mieroszyn 26. augusta (TASR) - Poľsko pripravuje výstavbu svojej prvej hlbinnej bane na polyhalit, ktorý sa využíva najmä na výrobu hnojív. Spoločnosť KGHM chce baňu vybudovať pri Mieroszyne v Pomoransku severne od Gdyne, kde sa nachádza jedno z najväčších ložísk tohto nerastu na svete. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálu Rádia ZET.
Poľský geologický inštitút odhaduje domáce zásoby polyhalitu na približne 686 miliónov ton, z toho 341 miliónov ton pripadá na oblasť Mieroszyna. Ložisko s rozlohou približne 55 štvorcových kilometrov sa nachádza v hĺbke 740 až 800 metrov.
Projekt počíta s dvoma šachtami siahajúcimi približne 800 metrov pod zem a prevádzkovým závodom na povrchu. Náklady sa odhadujú na 7 až 10 mld. zlotých (1,63 až 2,32 mld. eur). Na začiatku júla podpísali predstavitelia Pomoranského vojvodstva a KGHM list o zámere, ktorý má byť začiatkom projektu.
Projektovanie bane a získavanie environmentálnych povolení má trvať 4 až 6 rokov, samotná výstavba ďalších 8 až 10 rokov. Ťažba by sa tak podľa súčasných plánov mohla začať približne v roku 2038. KGHM pôvodne skúmal možnosť využitia ložísk soli v Pomoransku viac ako desať rokov a vykonal 21 prieskumných vrtov.
Polyhalit bol v oblasti objavený už v roku 1964, jeho priemyselné využitie však dlhodobo brzdila veľká hĺbka ložísk a vysoké náklady na ťažbu. Plánovaná baňa by podľa projektu mohla ročne ťažiť až 4 milióny ton suroviny a vytvoriť približne 800 pracovných miest.
Minerál je bohatý na draslík, horčík, vápnik a síru, a vznikol odparovaním morskej vody. Momentálne sa ťaží len na jednom mieste na svete, na pobreží Anglicka.
(1 EUR = 4,3055 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Poľský geologický inštitút odhaduje domáce zásoby polyhalitu na približne 686 miliónov ton, z toho 341 miliónov ton pripadá na oblasť Mieroszyna. Ložisko s rozlohou približne 55 štvorcových kilometrov sa nachádza v hĺbke 740 až 800 metrov.
Projekt počíta s dvoma šachtami siahajúcimi približne 800 metrov pod zem a prevádzkovým závodom na povrchu. Náklady sa odhadujú na 7 až 10 mld. zlotých (1,63 až 2,32 mld. eur). Na začiatku júla podpísali predstavitelia Pomoranského vojvodstva a KGHM list o zámere, ktorý má byť začiatkom projektu.
Projektovanie bane a získavanie environmentálnych povolení má trvať 4 až 6 rokov, samotná výstavba ďalších 8 až 10 rokov. Ťažba by sa tak podľa súčasných plánov mohla začať približne v roku 2038. KGHM pôvodne skúmal možnosť využitia ložísk soli v Pomoransku viac ako desať rokov a vykonal 21 prieskumných vrtov.
Polyhalit bol v oblasti objavený už v roku 1964, jeho priemyselné využitie však dlhodobo brzdila veľká hĺbka ložísk a vysoké náklady na ťažbu. Plánovaná baňa by podľa projektu mohla ročne ťažiť až 4 milióny ton suroviny a vytvoriť približne 800 pracovných miest.
Minerál je bohatý na draslík, horčík, vápnik a síru, a vznikol odparovaním morskej vody. Momentálne sa ťaží len na jednom mieste na svete, na pobreží Anglicka.
(1 EUR = 4,3055 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)