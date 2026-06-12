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Poľsko aktualizovalo program rozvoja jadrovej energetiky
Aktualizovaný program zároveň stanovuje aj rámec pre druhú jadrovú elektráreň.
Autor TASR
Varšava 12. júna (TASR) - Poľské ministerstvo energetiky predstavilo aktualizovaný program rozvoja poľskej jadrovej energetiky, ktorý potvrdzuje zámer spustiť výstavbu prvého jadrového reaktora v roku 2028 a uviesť prvú elektrinu do siete v roku 2036. Na tlačovej konferencii to v piatok oznámil minister energetiky Milosz Motyka, informuje varšavský spravodajca TASR.
Motyka uviedol, že jadrová energetika je kľúčovou súčasťou transformácie poľského energetického sektora a energetickej bezpečnosti krajiny. Aktualizovaný dokument zároveň počíta s výberom druhej lokality pre jadrovú elektráreň a s rozvojom celého dodávateľského reťazca vrátane domácich podnikov a odborných kapacít.
Prvá jadrová elektráreň vzniká v lokalite Choczewo na severe Poľska. Štátna spoločnosť Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ) tam plánuje vybudovať tri reaktory AP1000 s celkovým výkonom približne 3,75 GW.
Vláda predpokladá, že podiel poľských firiem na výstavbe prvého bloku dosiahne najmenej 40 % a pri ďalších blokoch najmenej 70 %. Na zabezpečenie projektu v rokoch 2025 až 2030 je vyčlenených 60,2 miliardy zlotých (14,16 mld. eur).
Aktualizovaný program zároveň stanovuje aj rámec pre druhú jadrovú elektráreň. Preferovanými lokalitami zostávajú Belchatow a Konin v centrálnej časti krajiny.
Štátny tajomník ministerstva Wojciech Wrochna uviedol, že aktualizácia vychádza z analýz, konzultácií s trhom a skúseností získaných počas procesu schvaľovania financovania Európskou komisiou. Program podľa neho zachováva cieľ vybudovať jadrové zdroje s výkonom 6 až 10 GW.
Výber technológie a partnera pre projekt sa predbežne očakáva v roku 2027. Pri rozhodovaní budú podľa vlády rozhodujúce ekonomické parametre, prínos pre poľské hospodárstvo, účasť domácich podnikov a podmienky financovania. Do procesu sa zapojili Spojené štáty, Francúzsko a Kanada.
(1 EUR = 4,2518 PLN)
Motyka uviedol, že jadrová energetika je kľúčovou súčasťou transformácie poľského energetického sektora a energetickej bezpečnosti krajiny. Aktualizovaný dokument zároveň počíta s výberom druhej lokality pre jadrovú elektráreň a s rozvojom celého dodávateľského reťazca vrátane domácich podnikov a odborných kapacít.
Prvá jadrová elektráreň vzniká v lokalite Choczewo na severe Poľska. Štátna spoločnosť Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ) tam plánuje vybudovať tri reaktory AP1000 s celkovým výkonom približne 3,75 GW.
Vláda predpokladá, že podiel poľských firiem na výstavbe prvého bloku dosiahne najmenej 40 % a pri ďalších blokoch najmenej 70 %. Na zabezpečenie projektu v rokoch 2025 až 2030 je vyčlenených 60,2 miliardy zlotých (14,16 mld. eur).
Aktualizovaný program zároveň stanovuje aj rámec pre druhú jadrovú elektráreň. Preferovanými lokalitami zostávajú Belchatow a Konin v centrálnej časti krajiny.
Štátny tajomník ministerstva Wojciech Wrochna uviedol, že aktualizácia vychádza z analýz, konzultácií s trhom a skúseností získaných počas procesu schvaľovania financovania Európskou komisiou. Program podľa neho zachováva cieľ vybudovať jadrové zdroje s výkonom 6 až 10 GW.
Výber technológie a partnera pre projekt sa predbežne očakáva v roku 2027. Pri rozhodovaní budú podľa vlády rozhodujúce ekonomické parametre, prínos pre poľské hospodárstvo, účasť domácich podnikov a podmienky financovania. Do procesu sa zapojili Spojené štáty, Francúzsko a Kanada.
(1 EUR = 4,2518 PLN)