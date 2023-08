Poľsko bolo vlani druhým najväčším vývozcom na Ukrajinu

Varšava 7. augusta (TASR) - Poľsko sa v roku 2022 stalo druhým najväčším vývozcom na Ukrajinu, hneď za Čínou. V rebríčku najväčších exportérov na Ukrajinu sa tak oproti predchádzajúcemu roku posunulo o dve miesta. Uviedol to Poľský ekonomický inštitút (PIE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"S 10-percentným podielom sa Poľsko stalo vlani druhým najväčším vývozcom na Ukrajinu, hneď po Číne," uviedol PIE. "Na 2. miesto sa posunulo z pôvodne 4. pozície, pričom preskočilo Rusko a Nemecko," dodal inštitút s tým, že na základe údajov poľského štatistického úradu dosiahol export Poľska na Ukrajinu v minulom roku viac než 10 miliárd USD (9,14 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje rast o 37 %.



"Za január až máj tohto roka dosiahla hodnota poľského vývozu na Ukrajinu 4,6 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená zvýšenie o 52 % a oproti prvým piatim mesiacom roka 2021 o 67 %," povedali zástupcovia PIE.



Dodali, že poľský vývoz smerujúci na Ukrajinu sa väčšinou týka zabezpečenia vojenských potrieb krajiny, pričom najväčší podiel z celkového exportu predstavovali dodávky pohonných látok a minerálnych olejov, a to 21 %. Ďalších zhruba 10 % predstavovali dodávky cestných vozidiel a náhradných dielov a približne 8 % dodávky zbraní a munície.



(1 EUR = 1,0946 USD)