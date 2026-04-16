< sekcia Ekonomika
Poľsko bude 20. najväčšou ekonomikou sveta až v roku 2028
Aktuálne údaje z pravidelnej správy World Economic Outlook radia Poľsko v roku 2025 na 21. miesto.
Autor TASR
Varšava 16. apríla (TASR) - Poľsko sa podľa najnovších prognóz Medzinárodného menového fondu (MMF) zatiaľ nezaradilo medzi 20 najväčších ekonomík sveta a túto pozíciu by malo dosiahnuť až v roku 2028. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Aktuálne údaje z pravidelnej správy World Economic Outlook radia Poľsko v roku 2025 na 21. miesto podľa nominálneho hrubého domáceho produktu (HDP) s objemom 1,04 bilióna dolárov, tesne za Švajčiarskom s rovnakou hodnotou. Podobné poradie fond predpokladá aj pre rok 2026, keď má švajčiarska ekonomika dosiahnuť 1,15 bilióna dolárov a poľská 1,13 bilióna.
Predchádzajúce odhady MMF pritom ešte na jeseň 2025 počítali s tým, že Poľsko predstihne Švajčiarsko skôr. Zmena poradia súvisí s revíziou historických údajov švajčiarskeho HDP, ktorú vykonali tamojšie úrady.
Podľa aktualizovanej prognózy má Poľsko prekonať Švajčiarsko v roku 2028, keď jeho nominálny HDP dosiahne približne 1,25 bilióna dolárov. Pred Poľskom sa aktuálne nachádza Saudská Arábia, zatiaľ čo za ním je Taiwan.
Poľsko sa na 21. mieste nachádza aj v rebríčku HDP podľa parity kúpnej sily, kde zaostáva za Taiwanom a predchádza Austráliu.
Minister financií Andrzej Domaňski uviedol, že úprava švajčiarskych dát nemení ambície Poľska vstúpiť do skupiny G20, keďže tá nezahŕňa striktne len 20 najväčších ekonomík sveta, ale aj významné regionálne ekonomiky.
Poľsko sa tento rok zúčastní na rokovaniach G20 na úrovni ministrov financií aj prezidentov, pričom de facto nahradí Juhoafrickú republiku po rozhodnutí Spojených štátov nepozvať ju na stretnutia. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v tejto súvislosti označil Poľsko za štát patriaci medzi najväčšie svetové ekonomiky.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
