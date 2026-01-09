< sekcia Ekonomika
Poľsko bude iniciovať preskúmanie dohody EÚ so štátmi Mercosur na súde
Proti dohode v piatok vo Varšave protestujú poľskí poľnohospodári.
Autor TASR
Varšava 9. januára (TASR) - Poľský minister poľnohospodárstva Stefan Krajewski v piatok oznámil, že Poľsko sa pokúsi iniciovať preskúmanie obchodnej dohody Európskej únie (EÚ) s krajinami združenia Mercosur na Súdnom dvore EÚ. Proti dohode v piatok vo Varšave protestujú poľskí poľnohospodári, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Minister zdôraznil, že poľská vláda neustúpi od snahy chrániť záujmy domácich poľnohospodárov a chce, aby sa dohoda stala predmetom právneho posúdenia na úrovni EÚ. Ide podľa neho o reakciu na jej schválenie napriek nesúhlasu viacerých členských štátov.
Ministerstvo poľnohospodárstva na platforme X uviedlo, že súčasný stav je dôsledkom zanedbaní predchádzajúcich vlád Práva a Spravodlivosti a že rezort musí reálne brániť záujmy poľských farmárov.
Rezort zároveň pripomenul, že v piatok bolo na úrovni výboru stálych predstaviteľov členských štátov pri EÚ rozhodnuté o prijatí dohody. Proti hlasovali Poľsko, Francúzsko, Írsko, Maďarsko a Rakúsko. Belgicko sa zdržalo hlasovania, a nepodarilo sa tak vytvoriť menšinu schopnú dohodu zablokovať.
Podľa ministerstva sa však podarilo vyrokovať ochranné mechanizmy pre poľnohospodárov, vrátane ochranných klauzúl, bezpečnostného brzdiaceho mechanizmu pri nadmernom dovoze a cenového prahu pre zásah Európskej komisie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
