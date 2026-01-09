Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 9. január 2026Meniny má Alexej
< sekcia Ekonomika

Poľsko bude iniciovať preskúmanie dohody EÚ so štátmi Mercosur na súde

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Proti dohode v piatok vo Varšave protestujú poľskí poľnohospodári.

Autor TASR
Varšava 9. januára (TASR) - Poľský minister poľnohospodárstva Stefan Krajewski v piatok oznámil, že Poľsko sa pokúsi iniciovať preskúmanie obchodnej dohody Európskej únie (EÚ) s krajinami združenia Mercosur na Súdnom dvore EÚ. Proti dohode v piatok vo Varšave protestujú poľskí poľnohospodári, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Minister zdôraznil, že poľská vláda neustúpi od snahy chrániť záujmy domácich poľnohospodárov a chce, aby sa dohoda stala predmetom právneho posúdenia na úrovni EÚ. Ide podľa neho o reakciu na jej schválenie napriek nesúhlasu viacerých členských štátov.

Ministerstvo poľnohospodárstva na platforme X uviedlo, že súčasný stav je dôsledkom zanedbaní predchádzajúcich vlád Práva a Spravodlivosti a že rezort musí reálne brániť záujmy poľských farmárov.

Rezort zároveň pripomenul, že v piatok bolo na úrovni výboru stálych predstaviteľov členských štátov pri EÚ rozhodnuté o prijatí dohody. Proti hlasovali Poľsko, Francúzsko, Írsko, Maďarsko a Rakúsko. Belgicko sa zdržalo hlasovania, a nepodarilo sa tak vytvoriť menšinu schopnú dohodu zablokovať.

Podľa ministerstva sa však podarilo vyrokovať ochranné mechanizmy pre poľnohospodárov, vrátane ochranných klauzúl, bezpečnostného brzdiaceho mechanizmu pri nadmernom dovoze a cenového prahu pre zásah Európskej komisie.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

EURÓPU ZASIAHLA BÚRKA GORETTI: Zatvárajú školy a kolabuje doprava

Blanár vyjadril podporu šéfovi dánskej diplomacie ohľadom Grónska

Fico: SR a ČR obnovia spoločné rokovania vlád, najbližšie bude v Česku

Autobus pri Rankovciach zišiel z cesty, boli v ňom prevažne deti