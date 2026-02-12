< sekcia Ekonomika
Poľsko by malo do 10 rokov strojnásobiť výkon veterných elektrární
Zástupcovia odvetvia upozornili na výrazné spomalenie investícií.
Autor TASR
Varšava 12. februára (TASR) - Poľsko by malo do polovice 30. rokov strojnásobiť výkon veterných elektrární na pevnine oproti súčasnosti, uviedol v stredu predseda štátnej spoločnosti Poľské elektroenergetické siete (PSE) Grzegorz Onichimowski na zasadnutí parlamentnej komisie pre energetickú transformáciu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa neho závisí energetická bezpečnosť krajiny od zrýchlenia rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Upozornil, že kapacitný trh pre uhoľné elektrárne bude fungovať už len tri roky a najviac plynových kapacít je zazmluvnených na rok 2030. Bez rozvoja veternej energie by sa Poľsko muselo viac spoliehať na plyn, čo považuje v súčasnej geopolitickej situácii za rizikové.
Zástupcovia odvetvia upozornili na výrazné spomalenie investícií. V rokoch 2022 až 2023 pribúdalo v priemere 100 MW mesačne, vlani tempo kleslo približne na 30 MW.
Podľa národného plánu má Poľsko dosiahnuť do roku 2030 výkon 15,8 GW v pevninských veterných elektrárňach, pričom v súčasnosti je to 11,2 GW. Rezort obrany zároveň preverí možnosti uvoľnenia časti leteckých zón pre rozvoj veterných fariem.
Poľsko v súčasnosti intenzívne rozvíja veterné parky v Baltickom mori. Pobrežná veterná farma Baltica 2 má byť jednou z najväčších na svete s inštalovaným výkonom 1498 MW, čo je približne ako výkon Atómovej elektrárne Mochovce (1471 MW). Prvá elektrina má z farmy prúdiť na začiatku roka 2027.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
