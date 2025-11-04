< sekcia Ekonomika
Poľsko chce motivovať štáty EÚ k energetickej nezávislosti od východu
Autor TASR
Varšava 4. novembra (TASR) - Poľsko je podľa hovorcu ministerstva energie dnes úplne nezávislé od dovozu surovín z východu a túto politiku presadzuje aj v rámci Európskej únie. Hovorca rezortu Grzegorz Laguna v utorok na diskusii so zástupcami energetického sektora zdôraznil, že Poľsko sa bude snažiť motivovať aj ďalšie štáty, aby dosiahli rovnakú energetickú nezávislosť, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Vieme, o ktorých krajinách hovoríme - sú štáty, ktoré nezdieľajú rovnakú víziu ako Poľsko ani ako západná Európa. Ale veríme, že v tomto spoločenstve sa podarí vypracovať také riešenia, ktoré zabezpečia, že nielen Poľsko, ale celý región bude energeticky bezpečný a nezávislý,“ povedal Laguna.
Hovorca pripomenul, že Poľsko už prekročilo prah energetickej transformácie a smeruje k bezemisnej ekonomike. V prechodnom období do uvedenia nových jadrových blokov do prevádzky v roku 2036 a 2040 má kľúčovú úlohu ako stabilizátor systému plniť plyn, zatiaľ čo krajina rozvíja aj veterné parky v Baltskom mori. Rezort takisto vidí rastúci význam vodíka ako alternatívneho zdroja energie pre dopravu a priemysel.
Dorota Jeziorowska z ministerstva energie doplnila, že vláda finišuje práce na národnom pláne v oblasti energie a klímy do roku 2030 s výhľadom do 2040. Pripravuje aj tzv. protiblackoutový balík a nový systém zabezpečenia výrobných kapacít, ktorý má zaručiť stabilitu dodávok a väčšiu pružnosť poľskej energetickej siete.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
