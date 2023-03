Poľsko chce od EÚ viac peňazí na vojenské nákupy pre Ukrajinu

Varšava 23. marca (TASR) - Poľsko potrebuje z fondov EÚ viac peňazí na nákup zbraní pre Ukrajinu. Uviedol to vo štvrtok premiér Mateusz Morawiecki pred začiatkom samitu lídrov EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Z prostriedkov Európskeho mierového nástroja (EPF) už Poľsko na refinancovanie vojenských nákupov pre Ukrajinu čerpalo približne 42,6 milióna eur, povedal novinárom Morawiecki. Fond má k dispozícii viac ako tri miliardy eur a Varšava chce z neho v najbližších týždňoch získať ďalších 240 miliónov eur, pokračoval premiér. Vyjadril zároveň nádej, že sa to podarí ešte pred Veľkou nocou.



Európsky mierový nástroj vznikol v roku 2021 so zámerom posilniť bezpečnostné a obranné spôsobilosti členov EÚ aj jej partnerov a podporovať zachovanie mieru, medzinárodnej bezpečnosti a stability vo svete. Financovať mal napríklad nákup vojenského materiálu na podporu krajín v Afrike. Vojna na Ukrajine viedla k prehodnoteniu jeho priorít.