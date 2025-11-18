< sekcia Ekonomika
Poľsko chce spojenectvo s Českom a Nemeckom pri výrobe polovodičov
Varšava 18. novembra (TASR) - Stiahnutie spoločnosti Intel z projektu výstavby závodu pri Vroclave neznamená koniec poľských ambícií v oblasti polovodičov. Uviedol to v utorok v rozhovore pre agentúru PAP štátny tajomník poľského ministerstva rozvoja a technológií Michal Jaros, ktorý predstavil plán vytvorenia tzv. polovodičového trojuholníka medzi Poľskom, Českom a Nemeckom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Jaros pripomenul, že americký Intel odstúpil aj od investícií v Nemecku a USA, pričom rozhodnutie označil za ekonomickú kalkuláciu, nie politické gesto. Podľa neho môže poľský polovodičový priemysel stavať na spolupráci s českými a nemeckými partnermi, ako aj s investormi z Taiwanu. „V súvislosti s tým je tento trojuholník Vroclav-Praha-Drážďany možný,“ povedal Jaros.
Dodal, že Poľsko má približne 50.000 softvérových firiem, ktorých odborníkov možno zapojiť do rozvoja výroby čipov. „Takto by sa dal vytvoriť aj druhý trojuholník - technologický, medzi Vroclavom, Katovicami a Lodžou,“ uviedol. Podľa neho by išlo o priemyselný reťazec v oblasti informačných a komunikačných technológií.
Jaros zdôraznil, že žiadne poľské mesto nebude z tejto koncepcie vylúčené. Očakáva, že taiwanské investície v Poľsku budú pribúdať, keďže Tchaj-pej označil krajinu za cieľ svojej technologickej expanzie. „Taiwan, to nie sú len finančné zdroje, ale predovšetkým technológie,“ povedal Jaros s tým, že tieto projekty majú zvýšiť odolnosť poľskej ekonomiky voči geopolitickým otrasom. Výrobu polovodičov označil za európsku, nielen poľskú vec záujmu.
Podľa Jarosa už v Poľsku pôsobia taiwanské spoločnosti, napríklad závod na výrobu automobilových komponentov či projekty skladovania energie. Rokovania s taiwanskými partnermi sa týkajú najmä energetiky, využitia umelej inteligencie a budovania moderných serverových systémov.
