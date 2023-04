Poľsko chce sprísniť kontroly dovozu potravín z Ukrajiny

Varšava 13. apríla (TASR) - Poľsko bude kontrolovať obilie a všetky ďalšie poľnohospodárske produkty, ktoré do krajiny prichádzajú cez hranicu s Ukrajinou. Vyhlásil to vo štvrtok minister poľnohospodárstva Robert Telus.



Obmedzenie nekontrolovaného dovozu ukrajinských potravín označil za svoju prioritu a uviedol, že v tejto otázke už so svojím rezortným kolegom v Kyjeve dosiahol predbežnú dohodu. Vyjadril pritom nádej, že podpísaná by mohla byť už tento piatok (14. 3.). Okrem obilia musia podľa neho kontrolám na hranici podliehať všetky poľnohospodárske produkty prichádzajúce z Ukrajiny vrátane hydiny, vajec, cukru či múky.



EÚ po ruskej agresii na Ukrajine vytvorila tzv. koridory solidarity, ktoré mali zabezpečiť export ukrajinských poľnohospodárskych produktov do tretích krajín, hlavne do Afriky. Poľnohospodári v tranzitných krajinách vrátane Slovenska sa však sťažujú, že väčšina predovšetkým ukrajinského obilia zostáva a deformuje trhy, keďže ceny produktov klesajú, zatiaľ čo ceny hnojív a energií prudko rastú.