< sekcia Ekonomika
Poľsko chce zakázať neplatené stáže a zaviesť minimálnu mzdu stážistu
Autor TASR
Varšava 24. apríla (TASR) - Poľské ministerstvo rodiny, práce a sociálnej politiky pripravilo návrh zákona, ktorý má zakázať neplatené stáže a zaviesť povinné odmeňovanie pre stážistov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia ministerstva.
Podľa rezortu približne 30 % zamestnávateľov neponúka stážistom žiadnu mzdu a väčšina ostatných vypláca menej ako 1800 zlotých (424 eur) mesačne v hrubom. Ministerstvo preto zdôrazňuje, že získavanie pracovných skúseností nemá byť spojené s ekonomickou neistotou.
Ministerka práce Agnieszka Dziemianowicz-Bak uviedla, že aj prvá pracovná skúsenosť musí byť finančne ohodnotená. „Je skvelé získavať skúsenosti, je skvelé mať čo uviesť v životopise, ale nikto ešte nezaplatil účty zápisom do CV,“ zdôraznila.
Návrh počíta so zákazom neplatených stáží, zavedením minimálnej mzdy a s obmedzením ich trvania na najviac šesť mesiacov. Stáže budú možné len na základe pracovnej alebo osobitnej zmluvy. Zmeny sa nebudú vzťahovať na praxe v rámci štúdia ani na programy úradov práce.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
