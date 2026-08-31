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Poľsko dá ďalšie financie na výstavbu prvej jadrovej elektrárne
Celkový objem predpokladaných investícií v oblasti atómovej energie sa tak zvýšil na 51,9 miliardy PLN.
Autor TASR
Varšava 31. augusta (TASR) - Poľská vláda v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027 vyčlenila osem miliárd zlotých (1,84 miliardy eur) na financovanie výstavby svojej prvej jadrovej elektrárne. Celkový objem predpokladaných investícií v oblasti atómovej energie sa tak zvýšil na 51,9 miliardy PLN. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Vláda ďalej vyčlenila do osobitného fondu 216 miliárd PLN na dlhodobú transformáciu sektora elektrickej energie a ťažby hnedého uhlia. V roku 2027 sa tiež počíta s investíciami v celkovom objeme 19,7 miliardy PLN na energetickú bezpečnosť a transformáciu. Poľsko ďalej plánuje v budúcom roku stabilizovať domáci trh s palivami, pričom vyčlení 2,8 miliardy PLN do intervenčného rezervného fondu. Tieto finančné prostriedky sa použijú na udržanie mechanizmov rýchlej reakcie na krízové situácie, ako sú dodávky ropy spôsobené geopolitickou nestabilitou a ozbrojenými konfliktmi v zahraničí, uviedol vládny kabinet. Ďalších 339 miliónov PLN vláda vyčlenila na pomoc domácnostiam s platením účtov za energie a na opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie.
(1 EUR = 4,3365 PLN)
Vláda ďalej vyčlenila do osobitného fondu 216 miliárd PLN na dlhodobú transformáciu sektora elektrickej energie a ťažby hnedého uhlia. V roku 2027 sa tiež počíta s investíciami v celkovom objeme 19,7 miliardy PLN na energetickú bezpečnosť a transformáciu. Poľsko ďalej plánuje v budúcom roku stabilizovať domáci trh s palivami, pričom vyčlení 2,8 miliardy PLN do intervenčného rezervného fondu. Tieto finančné prostriedky sa použijú na udržanie mechanizmov rýchlej reakcie na krízové situácie, ako sú dodávky ropy spôsobené geopolitickou nestabilitou a ozbrojenými konfliktmi v zahraničí, uviedol vládny kabinet. Ďalších 339 miliónov PLN vláda vyčlenila na pomoc domácnostiam s platením účtov za energie a na opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie.
(1 EUR = 4,3365 PLN)