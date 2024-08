Poľsko dosahuje výrazné pokroky v rozvoji elektromobility

Varšava 7. augusta (TASR) - Poľsko sa v oblasti elektromobility posunulo z kategórie "rozvíjajúcich sa" krajín do skupiny "transformujúcich sa", čo odráža jeho rýchly pokrok v elektrifikácii dopravy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP, ktorá sa v stredu odvolala na údaje lízingovej spoločnosti Ayvens.



V správe nazvanej "Sprievodca mobilitou" (Mobility Guide) spoločnosť Ayvens rozdelila 47 krajín do troch kategórií na základe prítomnosti elektrických vozidiel na cestách a priaznivých podmienok na ich zavedenie. Nórsko, Holandsko a Fínsko získali za 2023 štatút "rozvinutých" krajín, zatiaľ čo Poľsko postúpilo z najnižšej "rozvíjajúcej sa" kategórie do skupiny "transformujúcich sa" krajín.



Podľa Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA), citovaného v správe, Poľsko vlani zaznamenalo nárast predaja a registrácií elektrických vozidiel až o 50 %. V krajine sa tiež v rokoch 2022 a 2023 vybudovalo 2543 nabíjacích staníc, čo znamená, že na každých 100 kilometrov ciest pripadá v priemere 1,4 stanice. Jednou zo silných stránok poľského trhu je široká ponuka elektrických vozidiel, ktorá predstavuje celkovo 132 rôznych modelov. Celkové náklady spojené s vlastníctvom elektrického vozidla sa už podľa správy v Poľsku dostali na porovnateľnú úroveň ako v prípade áut so spaľovacím motorom.