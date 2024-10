Poľsko investuje do kybernetickej bezpečnosti 2,3 miliardy eur

Varšava 21. októbra (TASR) - Poľsko plánuje vo veľkom investovať do posilnenia kybernetickej bezpečnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Vláda v nasledujúcich dvoch rokoch vloží takmer 10 miliárd poľských zlotých (2,32 miliardy eur) do opatrení na posilnenie ochrany štátu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, uviedol v pondelok minister pre digitalizáciu Krzysztof Gawkowski. Časť tejto sumy bude vyčlenená na podporu miestnych samosprávnych orgánov, ktoré predstavujú najzraniteľnejšiu časť štátnej správy, dodal. Tento rok bol podľa ministra pre poľskú kybernetickú bezpečnosť náročný vzhľadom na zvýšený počet incidentov spojených s kybernetickými útokmi.



"Infraštruktúru presunieme do cloudu. Je to veľká výzva, ale musíme si uvedomiť, že cloudové riešenia posunú poľskú bezpečnosť na vyššiu úroveň," povedal Gawkowski.



Otázka kybernetickej bezpečnosti bude podľa vlády vo Varšave aj jednou z priorít poľského predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ), ktoré sa začína v januári.



(1 EUR = 4,3085 PLN)