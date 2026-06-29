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Poľsko kúpi od Švédska tri nové ponorky A26
Švédsky premiér označil podpis zmluvy za prelomový moment vo vzťahoch oboch krajín.
Autor TASR
Gdyňa 29. júna (TASR) - Poľsko v pondelok podpísalo so Švédskom zmluvu o nákupe troch ponoriek typu A26 pre poľské námorníctvo. Dohodu uzavreli v Gdyni za účasti predsedov vlád oboch krajín Donalda Tuska a Ulfa Kristerssona. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Poľský premiér Donald Tusk označil kontrakt za významný krok pre obranu aj bilaterálnu spoluprácu. „Budeme ďalej spolupracovať a máme ambiciózne plány, aby bol tento veľký projekt Orka iba etapou, a nie finále našej spolupráce,“ povedal. Tusk zároveň uviedol, že Baltské more musí zostať bezpečným priestorom bez hrozieb a provokácií.
Švédsky premiér označil podpis zmluvy za prelomový moment vo vzťahoch oboch krajín. „Máme spoločnú históriu, máme spoločnú geografiu, máme spoločné Baltské more, ale čo je ešte dôležitejšie, máme spoločnú budúcnosť,“ vyhlásil Kristersson. Dodal, že obstaranie ponoriek posilní obranné schopnosti oboch štátov.
Podľa poľského ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza ide o najdôležitejšiu zmluvu pre poľské vojenské námorníctvo za posledné desaťročia. Uviedol, že ponorky A26 piatej generácie patria k najmodernejším plavidlám určeným na operácie v Baltskom mori, a prirovnal ich k stíhačkám F-35 pod hladinou.
Poľsko získa tri ponorky triedy Blekinge vyrábané spoločnosťou Saab Kockums. Prvá by mala byť dodaná v roku 2031, ďalšie dve v nasledujúcich rokoch. Súčasťou kontraktu je aj výcvik posádok, logistická podpora a príprava infraštruktúry. Podľa predchádzajúcich odhadov môže hodnota programu rozvoja poľských ponorkových síl Orka dosiahnuť približne 20 miliárd zlotých (asi 4,662 mld. eur).
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Poľský premiér Donald Tusk označil kontrakt za významný krok pre obranu aj bilaterálnu spoluprácu. „Budeme ďalej spolupracovať a máme ambiciózne plány, aby bol tento veľký projekt Orka iba etapou, a nie finále našej spolupráce,“ povedal. Tusk zároveň uviedol, že Baltské more musí zostať bezpečným priestorom bez hrozieb a provokácií.
Švédsky premiér označil podpis zmluvy za prelomový moment vo vzťahoch oboch krajín. „Máme spoločnú históriu, máme spoločnú geografiu, máme spoločné Baltské more, ale čo je ešte dôležitejšie, máme spoločnú budúcnosť,“ vyhlásil Kristersson. Dodal, že obstaranie ponoriek posilní obranné schopnosti oboch štátov.
Podľa poľského ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza ide o najdôležitejšiu zmluvu pre poľské vojenské námorníctvo za posledné desaťročia. Uviedol, že ponorky A26 piatej generácie patria k najmodernejším plavidlám určeným na operácie v Baltskom mori, a prirovnal ich k stíhačkám F-35 pod hladinou.
Poľsko získa tri ponorky triedy Blekinge vyrábané spoločnosťou Saab Kockums. Prvá by mala byť dodaná v roku 2031, ďalšie dve v nasledujúcich rokoch. Súčasťou kontraktu je aj výcvik posádok, logistická podpora a príprava infraštruktúry. Podľa predchádzajúcich odhadov môže hodnota programu rozvoja poľských ponorkových síl Orka dosiahnuť približne 20 miliárd zlotých (asi 4,662 mld. eur).
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)