Poľsko má dostatok leteckého paliva na najbližšie obdobie
Varšava 19. apríla (TASR) - Poľsko má na najbližšie týždne dostatočné zásoby leteckého paliva. Povedali to tento týždeň predstavitelia poľského ministerstva energetiky. Reagovali tak na varovania niektorých európskych aerolínií pred nedostatkom paliva v dôsledku vojny na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra PAP.
„Situácia na trhu s leteckým palivom je veľmi zložitá,“ pripustil minister energetiky Milosz Motyka. Zároveň však uviedol, že poľskému trhu nedostatok paliva v najbližších týždňoch nehrozí.
Štátny tajomník ministerstva energetiky Wojciech Wrochna dodal, že povinné rezervy Poľska v oblasti leteckého paliva spĺňajú požiadavky Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) a Poľsko ich má na viac než 90 dní. „Momentálne však nie je potrebné pristúpiť k uvoľneniu strategických rezerv,“ povedal Wrochna.
Výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol vo štvrtok (16. 4.) upozornil, že Európa „má zásoby leteckého paliva pravdepodobne iba na šesť týždňov“. Zároveň dodal, že ak budú dodávky z Blízkeho východu blokované naďalej, letecké spoločnosti budú podľa všetkého čoskoro musieť rušiť lety.
Európska únia pracuje na opatreniach, ktoré by riešili problém nedostatku leteckého paliva, uviedli zdroje oboznámené so situáciou. Európska komisia sa k navrhovaným plánom zatiaľ nevyjadrila. Zverejniť by ich mala 22. apríla.
