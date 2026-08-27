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Poľsko má zásobníky plynu naplnené na viac než 90 %
Podľa štvrtkovej správy GIE má Poľsko zásobníky plynu naplnené na približne 91 % ich kapacity. Je tak už iba kúsok od päťročného priemeru naplnenosti pre toto obdobie roka, ktorý predstavuje 93,6 %.
Autor TASR
Varšava 27. augusta (TASR) - Naplnenosť zásobníkov plynu v Poľsku už presiahla 90 % a rýchlo sa blíži k päťročnému priemeru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP, ktorá sa odvolala na najnovšie údaje organizácie Gas Infrastructure Europe (GIE).
Podľa štvrtkovej správy GIE má Poľsko zásobníky plynu naplnené na približne 91 % ich kapacity. Je tak už iba kúsok od päťročného priemeru naplnenosti pre toto obdobie roka, ktorý predstavuje 93,6 %.
GIE uviedla, že v poľských zásobníkoch sa momentálne nachádza 33,53 terawatthodiny (TWh) zemného plynu. To radí Poľsko medzi európske krajiny s najvyšším objemom uskladnenej suroviny. K úspešným štátom v tomto smere patria napríklad aj Taliansko a Španielsko, kde naplnenosť zásobníkov dosiahla 82 %, respektíve 73,5 %.
Na opačnej strane sú krajiny ako Holandsko, Nemecko a Francúzsko. Najhoršie je na tom Holandsko s naplnenosťou iba na úrovni 45 % kapacity zásobníkov. V Nemecku sú naplnené na 51,5 % a vo Francúzsku na 67,8 %.
V rámci celej Európskej únie sú zásobníky plynu naplnené v súčasnosti na 63,5 %. To je hlboko pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka, ktorý predstavuje 80,8-percentnú naplnenosť zásobníkov.
Podľa štvrtkovej správy GIE má Poľsko zásobníky plynu naplnené na približne 91 % ich kapacity. Je tak už iba kúsok od päťročného priemeru naplnenosti pre toto obdobie roka, ktorý predstavuje 93,6 %.
GIE uviedla, že v poľských zásobníkoch sa momentálne nachádza 33,53 terawatthodiny (TWh) zemného plynu. To radí Poľsko medzi európske krajiny s najvyšším objemom uskladnenej suroviny. K úspešným štátom v tomto smere patria napríklad aj Taliansko a Španielsko, kde naplnenosť zásobníkov dosiahla 82 %, respektíve 73,5 %.
Na opačnej strane sú krajiny ako Holandsko, Nemecko a Francúzsko. Najhoršie je na tom Holandsko s naplnenosťou iba na úrovni 45 % kapacity zásobníkov. V Nemecku sú naplnené na 51,5 % a vo Francúzsku na 67,8 %.
V rámci celej Európskej únie sú zásobníky plynu naplnené v súčasnosti na 63,5 %. To je hlboko pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka, ktorý predstavuje 80,8-percentnú naplnenosť zásobníkov.