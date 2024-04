Poľský rezort financií očakáva, že v roku 2026 prekročí dlhový limit

Varšava 29. apríla (TASR) - Verejný dlh Poľska vzrastie v roku 2026 nad 60 % a v ďalšom roku sa očakáva jeho zvýšenie nad 63 % hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedlo to v pondelok poľské ministerstvo financií. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ministerstvo v správe o stave verejných financií za roky 2016 - 2023 uviedlo, že bývalá vláda svojimi krokmi spôsobila vo verejných financiách chaos a hrozí, že v budúcich rokoch verejný dlh prekročí stanovený dlhový limit. Ten Európska únia určila na úrovni 60 % HDP.



Ministerstvo financií poukázalo najmä na rast mimorozpočtových výdavkov od roku 2020, ktorými predchádzajúca vláda obchádzala pravidlo o výdavkovej stabilizácii. "Prvé kroky na nápravu sme už urobili, avšak rozsah nezrovnalostí, opomenutí a chýb je taký veľký, že náprava poľských financií bude trvať niekoľko rokov," uviedlo ministerstvo. Podľa neho by verejný dlh mohol v roku 2026 dosiahnuť 60,6 % HDP a v roku 2027 by sa mohol posunúť na 63,2 % HDP. Na porovnanie, v roku 2023 dosiahol dlh Poľska 49,6 % HDP.



Od roku 1995 do konca roka 2023 predstavoval poľský dlh v priemere 47,73 % HDP, pričom najvyššiu úroveň dosiahol v roku 2020, a to 57,2 % HDP. Minimum zaznamenal v roku 2000, konkrétne na úrovni 36,4 % HDP.