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Poľsko môže byť od septembra 2027 medzi rozvinutými akciovými trhmi
Prípadné preradenie by Poľsko zaradilo do skupiny krajín ako Spojené štáty, Nemecko, Francúzsko, Japonsko či Spojené kráľovstvo.
Autor TASR
Varšava 3. júna (TASR) - Poľsko by mohlo byť od septembra 2027 zaradené medzi rozvinuté akciové trhy. Spoločnosť S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) v stredu oznámila začatie konzultácií o preradení poľského trhu z kategórie rozvíjajúcich sa medzi rozvinuté. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálu Bankier.
S&P DJI uviedla, že Poľsko podľa jej kvantitatívnych aj kvalitatívnych kritérií spĺňa štandardy požadované pre rozvinuté trhy. Pozitívne hodnotí najmä zvládnutie inflácie, pokrok pri strategických infraštruktúrnych projektoch, odolnosť ekonomiky voči hospodárskym a politickým otrasom, ako aj stabilné riadenie verejných financií.
Prípadné preradenie by Poľsko zaradilo do skupiny krajín ako Spojené štáty, Nemecko, Francúzsko, Japonsko či Spojené kráľovstvo. V súčasnosti tvorí Poľsko 1,27 % indexu rozvíjajúcich sa trhov S&P Emerging. Po presune do indexu rozvinutých trhov S&P Developed by sa jeho podiel podľa odhadov znížil na 0,15 %.
Nižšia váha v indexe by podľa portálu Bankier mohla znížiť význam poľských akcií v portfóliách investorov zameraných na rozvíjajúce sa trhy. Na druhej strane fondy investujúce do rozvinutých trhov spravujú podstatne väčší objem aktív, čo by mohlo varšavskej burze priniesť prístup k širšej základni investorov.
Konzultácie so zástupcami trhu sú v počiatočnej fáze. Konečné rozhodnutie o prípadnom preradení Poľska by malo padnúť počas pravidelnej revízie indexov na jeseň 2027.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
S&P DJI uviedla, že Poľsko podľa jej kvantitatívnych aj kvalitatívnych kritérií spĺňa štandardy požadované pre rozvinuté trhy. Pozitívne hodnotí najmä zvládnutie inflácie, pokrok pri strategických infraštruktúrnych projektoch, odolnosť ekonomiky voči hospodárskym a politickým otrasom, ako aj stabilné riadenie verejných financií.
Prípadné preradenie by Poľsko zaradilo do skupiny krajín ako Spojené štáty, Nemecko, Francúzsko, Japonsko či Spojené kráľovstvo. V súčasnosti tvorí Poľsko 1,27 % indexu rozvíjajúcich sa trhov S&P Emerging. Po presune do indexu rozvinutých trhov S&P Developed by sa jeho podiel podľa odhadov znížil na 0,15 %.
Nižšia váha v indexe by podľa portálu Bankier mohla znížiť význam poľských akcií v portfóliách investorov zameraných na rozvíjajúce sa trhy. Na druhej strane fondy investujúce do rozvinutých trhov spravujú podstatne väčší objem aktív, čo by mohlo varšavskej burze priniesť prístup k širšej základni investorov.
Konzultácie so zástupcami trhu sú v počiatočnej fáze. Konečné rozhodnutie o prípadnom preradení Poľska by malo padnúť počas pravidelnej revízie indexov na jeseň 2027.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)