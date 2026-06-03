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Poľsko môže byť od septembra 2027 medzi rozvinutými akciovými trhmi

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Centrum mesta Gdansk v Poľsku. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Prípadné preradenie by Poľsko zaradilo do skupiny krajín ako Spojené štáty, Nemecko, Francúzsko, Japonsko či Spojené kráľovstvo.

Autor TASR
Varšava 3. júna (TASR) - Poľsko by mohlo byť od septembra 2027 zaradené medzi rozvinuté akciové trhy. Spoločnosť S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) v stredu oznámila začatie konzultácií o preradení poľského trhu z kategórie rozvíjajúcich sa medzi rozvinuté. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálu Bankier.

S&P DJI uviedla, že Poľsko podľa jej kvantitatívnych aj kvalitatívnych kritérií spĺňa štandardy požadované pre rozvinuté trhy. Pozitívne hodnotí najmä zvládnutie inflácie, pokrok pri strategických infraštruktúrnych projektoch, odolnosť ekonomiky voči hospodárskym a politickým otrasom, ako aj stabilné riadenie verejných financií.

Prípadné preradenie by Poľsko zaradilo do skupiny krajín ako Spojené štáty, Nemecko, Francúzsko, Japonsko či Spojené kráľovstvo. V súčasnosti tvorí Poľsko 1,27 % indexu rozvíjajúcich sa trhov S&P Emerging. Po presune do indexu rozvinutých trhov S&P Developed by sa jeho podiel podľa odhadov znížil na 0,15 %.

Nižšia váha v indexe by podľa portálu Bankier mohla znížiť význam poľských akcií v portfóliách investorov zameraných na rozvíjajúce sa trhy. Na druhej strane fondy investujúce do rozvinutých trhov spravujú podstatne väčší objem aktív, čo by mohlo varšavskej burze priniesť prístup k širšej základni investorov.

Konzultácie so zástupcami trhu sú v počiatočnej fáze. Konečné rozhodnutie o prípadnom preradení Poľska by malo padnúť počas pravidelnej revízie indexov na jeseň 2027.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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