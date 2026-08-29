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Poľsko na konci letných prázdnin zruší cenové stropy na pohonné látky
Motyka uviedol, že za posledné dva týždne stál program štátny rozpočet približne 500 miliónov zlotých (115 miliónov eur) a celý dotačný balík približne päť miliárd zlotých (1,15 miliardy eur).
Autor TASR
Varšava 29. augusta (TASR) - Nižšie maloobchodné ceny pohonných látok v rámci vládneho ochranného balíka, označovaného ako CPN, po skončení programu 31. augusta vláda nepredĺži. Uviedol to v sobotu pre agentúru PAP minister energetiky Milosz Motyka, píše TASR.
„Program CPN sme naplánovali do konca augusta. To je všetko, čo nám umožnili pokryť prostriedky zo štátneho rozpočtu,“ povedal Motyka počas festivalu Campus – Budúcnosť Poľska v severovýchodnom meste Olsztyn.
„Balík by pokračoval, keby prezident Karol Nawrocki podpísal zákon o mimoriadnom zdanení ziskov z pohonných látok namiesto toho, aby ho postúpil Ústavnému súdu na preskúmanie,“ dodal. Motyka označil prezidentov krok za „politický“, ktorý fakticky zabránil pokračovaniu CPN v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.
„Vzhľadom na to a na napätú situáciu v štátnom rozpočte, teda výdavky na obranu, infraštruktúru, školstvo, zdravotníctvo či sociálne zabezpečenie, neplánujeme program predĺžiť,“ oznámil.
Motyka uviedol, že za posledné dva týždne stál program štátny rozpočet približne 500 miliónov zlotých (115 miliónov eur) a celý dotačný balík približne päť miliárd zlotých (1,15 miliardy eur).
„Boli to neplánované výdavky... zaťažujúce štátny rozpočet, ktoré sme financovali všetci,“ povedal. „Je hanbou, že prezident sa rozhodol postaviť na stranu ropných spoločností. Od 1. septembra budeme mať na čerpacích staniciach ceny Karola Nawrockého,“ uzavrel.
Prezident v júli odmietol podpísať zákon o mimoriadnom zdanení ziskov z pohonných látok a namiesto toho ho postúpil na preskúmanie Ústavnému súdu. Tvrdil, že legislatíva by porušila ústavný princíp zákazu retroaktivity.
Zablokovaná legislatíva mala zabezpečiť prostriedky zo ziskov energetických spoločností na financovanie vládneho balíka CPN – dočasného opatrenia určeného na ochranu Poliakov pred prudkým rastom cien benzínu a nafty, ktorý vyvolala vojna na Blízkom východe.
Po 31. auguste sa DPH na pohonné látky zvýši zo súčasných osem percent späť na pôvodných 23 percent a zároveň sa zrušia cenové stropy na benzín a naftu, čo povedie k zvýšeniu maloobchodných cien pre spotrebiteľov.
Poľsko naposledy znížilo sadzbu DPH na palivá od pondelka 17. augusta do konca školských prázdnin. V piatok stál liter 95-oktánového benzínu v prepočte maximálne 1,52 eur za liter a motorová nafta 1,7 eur/l.
„Program CPN sme naplánovali do konca augusta. To je všetko, čo nám umožnili pokryť prostriedky zo štátneho rozpočtu,“ povedal Motyka počas festivalu Campus – Budúcnosť Poľska v severovýchodnom meste Olsztyn.
„Balík by pokračoval, keby prezident Karol Nawrocki podpísal zákon o mimoriadnom zdanení ziskov z pohonných látok namiesto toho, aby ho postúpil Ústavnému súdu na preskúmanie,“ dodal. Motyka označil prezidentov krok za „politický“, ktorý fakticky zabránil pokračovaniu CPN v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.
„Vzhľadom na to a na napätú situáciu v štátnom rozpočte, teda výdavky na obranu, infraštruktúru, školstvo, zdravotníctvo či sociálne zabezpečenie, neplánujeme program predĺžiť,“ oznámil.
Motyka uviedol, že za posledné dva týždne stál program štátny rozpočet približne 500 miliónov zlotých (115 miliónov eur) a celý dotačný balík približne päť miliárd zlotých (1,15 miliardy eur).
„Boli to neplánované výdavky... zaťažujúce štátny rozpočet, ktoré sme financovali všetci,“ povedal. „Je hanbou, že prezident sa rozhodol postaviť na stranu ropných spoločností. Od 1. septembra budeme mať na čerpacích staniciach ceny Karola Nawrockého,“ uzavrel.
Prezident v júli odmietol podpísať zákon o mimoriadnom zdanení ziskov z pohonných látok a namiesto toho ho postúpil na preskúmanie Ústavnému súdu. Tvrdil, že legislatíva by porušila ústavný princíp zákazu retroaktivity.
Zablokovaná legislatíva mala zabezpečiť prostriedky zo ziskov energetických spoločností na financovanie vládneho balíka CPN – dočasného opatrenia určeného na ochranu Poliakov pred prudkým rastom cien benzínu a nafty, ktorý vyvolala vojna na Blízkom východe.
Po 31. auguste sa DPH na pohonné látky zvýši zo súčasných osem percent späť na pôvodných 23 percent a zároveň sa zrušia cenové stropy na benzín a naftu, čo povedie k zvýšeniu maloobchodných cien pre spotrebiteľov.
Poľsko naposledy znížilo sadzbu DPH na palivá od pondelka 17. augusta do konca školských prázdnin. V piatok stál liter 95-oktánového benzínu v prepočte maximálne 1,52 eur za liter a motorová nafta 1,7 eur/l.