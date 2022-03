Poľsko nalieha na EÚ, aby zdanila ruské uhľovodíky

Varšava 30. marca (TASR) - Poľsko v stredu vyzvalo Európsku úniu (EÚ), aby uvalila daň na dovoz uhľovodíkov z Ruska. Uviedlo, že plánuje zastaviť svoje vlastné nákupy do konca roka. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Vyzývam dnes Európsku komisiu, aby zaviedla daň na ruské uhľovodíky, aby obchodné a ekonomické pravidlá na jednotnom európskom trhu mohli fungovať spravodlivým spôsobom," vyhlásil premiér Mateusz Morawiecki.



"Budem dôrazne presadzovať túto myšlienku v Európskej únii, aby bola situácia z pohľadu trhovej konkurencie spravodlivá," povedal na tlačovej konferencii.



Poľsko dúfa, že v priebehu mesiaca či dvoch zastaví dovoz ruského uhlia a do konca roka odstaví aj ruskú ropu a plyn.



Navrhovanú daň je podľa Varšavy potrebná, pretože Nemecko a ďalšie európske krajiny nie sú ochotné prestať nakupovať ruské energetické produkty, ktoré boli zvyčajne lacnejšie. Tento "odvod by vyrovnal ceny energií v celej EÚ".