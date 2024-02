Poľsko nevidí priestor na ambicióznejšie ciele pri znižovaní emisií

Varšava 6. februára (TASR) - Poľsko nevidí takmer žiadny priestor na splnenie ambicióznejších záväzkov na zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2) v rámci EÚ. Vyhlásila to v utorok Urszula Zielinska, námestníčka poľského ministra pre klímu a životné prostredie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Európska komisia (EK) v utorok odporučila, aby EÚ do roku 2040 znížila čisté emisie skleníkových plynov o 90 % v porovnaní s hodnotami z roku 1990. Vďaka tomu by sa mala Únia podľa predstáv Komisie stať do roku 2050 klimaticky neutrálnou. Aby sa stal ciel záväzným, musia ho schváliť členské štáty EÚ a Európsky parlament.



Zielinska zdôraznila, že Poľsko sa sústredilo na súčasný cieľ zníženia emisií CO2 o 55 % do roku 2030. Návrh EK "odštartoval diskusiu a nemal by sa považovať za záväzný dokument", uviedla s tým, že v Poľsku bude predmetom širokej diskusie. Zohľadniť by sa pritom mala aj východisková situácia krajiny.



Pred rokom 1989, keď sa Poľsko nachádzalo v sovietskej sfére vplyvu, bol celý poľský energetický systém postavený na uhlí. Uhoľné elektrárne v Poľsku stále existujú, hoci podiel uhlia na výrobe energie klesá.