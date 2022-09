Poľsko očakáva 13,5 miliardy PLN z mimoriadnej dane v energetike

Varšava 25. septembra (TASR) - Poľsko očakáva, že získa 13,5 miliardy zlotých (2,84 miliardy eur) z mimoriadnej dane pre energetické spoločnosti. A tieto peniaze sa použijú na kompenzáciu vplyvu rastúcich účtov na domácnosti. Vyhlásil to v sobotu (24. 9.) neskoro večer podpredseda poľskej vlády Jacek Sasin, ktorý stojí tiež na čele ministerstva štátneho majetku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ruská invázia na Ukrajinu spustila globálnu energetickú krízu, ktorá vyhnala účty za energiu do závratných výšok. Mnohé domácnosti tak majú problémy zvládnuť tieto vysoké náklady.



Sasin na sociálnej sieti Twitter napísal, že v piatok (23. 9.) poslal premiérovi Mateuszi Morawieckému návrh riešenia, ktoré sa týka zdaňovania mimoriadnych ziskov spoločností, a to ako súkromných, tak štátnych.



"Odhadovaný rozpočtový príspevok je 13,5 miliardy PLN, ktoré vynaložíme na zmiernenie vplyvu rastúcich cien energií," uviedol.



Premiér Morawiecki opakovane povedal, že nadmerné zisky firiem zo stúpajúcich cien energií by mali ísť na pomoc spotrebiteľom. A vyzval na zmenu v celom sektore.



Upozornil, že cena za dodávku elektriny v Poľsku v budúcom roku na komoditnej energetickej burze je stanovená na základe ceny uhlia v Holandsku, a nie ceny uhlia, ktoré nakupujú elektrárne od poľských baní. "Nesúhlasíme s tým," napísal premiér v sobotu v príspevku na sociálnej sieti Facebooku.



Sasin už v piatok oznámil, že predloží návrhy, ktoré zavedú maximálne ceny elektriny pre "citlivé subjekty", ako sú školy, nemocnice a miestne úrady.



Poľsko podniklo sériu krokov na pomoc spotrebiteľom, ako sú daňové úľavy a dotácie na pohonné látky pre domácnosti. Krajina plánuje v roku 2023 zmraziť ceny elektriny pre domácnosti na súčasných úrovniach pri spotrebe do 2000 kilowatthodín. Plánuje tiež pomoc pre energeticky náročné spoločnosti v hodnote 17,4 miliardy zlotých v rokoch 2022 až 2024.



(1 EUR = 4,7543 PLN)