Poľsko očakáva tento rok rast ekonomiky o takmer 4% a infláciu nad 9 %

Varšava 26. apríla (TASR) - Ekonomika Poľska by v tomto roku mala vzrásť o necelé 4 % a inflácia sa očakáva nad 9 %. Uviedlo to vo svojej novej makroekonomickej prognóze poľské ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Ako ministerstvo oznámilo, v roku 2022 predpokladá rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 3,8 %. V budúcom roku počíta so spomalením tempa rastu na 3,2 %. Aj v ďalšom roku očakáva spomalenie rastu a až v roku 2025 by sa rast hospodárstva mal mierne zrýchliť. V roku 2024 počíta ministerstvo s rastom ekonomiky o 3 % a v roku 2025 o 3,1 %.



Miera inflácie by v tomto roku mala dosiahnuť 9,1 %, do veľkej miery ju však podľa ministerstva ovplyvňujú externé faktory, najmä vyššie ceny energií. V nasledujúcich rokoch by sa rast spotrebiteľských cien mal postupne spomaľovať. V roku 2023 počíta ministerstvo s infláciou na úrovni 7,8 %, v roku 2024 na úrovni 4,8 % a v roku 2025 by spotrebiteľské ceny mali vzrásť o 3,5 %.



V polovici apríla poľský štatistický úrad zverejnil, že medziročná miera inflácie dosiahla v marci 11 %. To znamená najvyššiu mieru inflácie od júla 2000.