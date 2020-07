Poľsko očakáva tento rok rozpočtový schodok takmer 23 mld. eur

Varšava 22. júla (TASR) - Poľsko očakáva, že v tomto roku zaznamená rozpočtový deficit, pričom jeho hodnota by mala dosiahnuť v prepočte takmer 23 miliárd eur. Povedal to v stredu poľský minister financií Tadeusz Košciňski.



Poľsko pôvodne plánovalo na tento rok nedeficitný rozpočet. Nástup pandémie nového koronavírusu v jarných mesiacoch však spôsobil, že pôvodné fiškálne plány sú už nereálne.



"Predbežne odhadujeme, že tohtoročný deficit dosiahne zhruba 100 miliárd zlotých (22,54 miliardy eur)," povedal Košciňski pre médiá. Za 1. polrok dosiahol rozpočtový schodok zhruba 17 miliárd zlotých. Minister zároveň dodal, že ekonomika by mala v tomto roku klesnúť o 4,5 až 4,6 %.



(1 EUR = 4,4362 PLN)