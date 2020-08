Poľsko od 2. septembra opäť zavedie zákaz letov zo 46 krajín

Varšava 27. augusta (TASR) - Poľsko od 2. septembra znova zavedie zákaz letov zo 46 krajín vrátane Chorvátka, Francúzska či Španielska. Vyplýva to z návrhu opatrení zverejnených vo štvrtok, píše denník The Guardian.



"Pre hrozbu šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 je nevyhnutné uplatniť právo na zavedenie zákazov pre leteckú dopravu..., aby bolo možné minimalizovať ohrozenie verejného zdravia," uvádza sa v príslušnom nariadení.



Medzi ďalšie krajiny, pre ktoré bude platiť zákaz letov do Poľska, patria napríklad aj Čierna Hora, Rumunsko, Spojené štáty, Izrael, Mexiko či Brazília.



Poľsko s cieľom zamedziť šíreniu nákazy uzavrelo svoje hranice a pozastavilo premávku letov v marci. Poľské aerolínie PLL LOT premávku medzinárodných letov obnovili 1. júla po štyroch mesiacoch.



V máji sa v rámci uvoľňovania obmedzení verejného života v Poľsku opäť otvorili nákupné centrá, hotely či reštaurácie.



Poľsko eviduje 64.689 osôb nakazených koronavírusom a 2010 s tým súvisiacich úmrtí.