Poľsko odškodní farmárov zasiahnutých dovozmi obilia z Ukrajiny

Varšava 18. apríla (TASR) - Náklady na kompenzácie farmárov poškodených dovozmi lacnej pšenice z Ukrajiny budú podľa odhadov bližšie k sume päť miliárd poľských zlotých (1,08 miliardy eur) ako k desiatim miliardám. Vyhlásil to v utorok námestník poľského ministra financií Artur Sobon. Vláda podľa neho už na pomoc vyčlenila približne dve miliardy PLN a uvoľní ďalšie zdroje, ak to bude potrebné.



Poľská vláda sa zaviazala intervenovať v prospech farmárov, ktorí nedokázali cenovo konkurovať dovozom lacnejšieho obilia a ďalších potravín z Ukrajiny. V sobotu vláda oznámila, že zavedie dočasné embargo na ukrajinské potraviny. Opatrenie, ktoré má platiť do 30. júna, sa týka potravín importovaných do Poľska ako aj produktov určených na tranzit. Otázka tranzitu a prepravných koridorov by sa mala riešiť na úrovni EÚ, uviedol Sobon.



Líder vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski informoval, že štát pristúpi k rozsiahlym výkupom obilia z domácej produkcie, aby jeho cena stúpla minimálne na 1400 PLN za tonu zo súčasných približne 900 PLN za tonu.



Farmári z krajín susediacich s Ukrajinou sa sťažujú, že ukrajinské obilie zaplavilo európsky trh. Negatívne to ovplyvnilo ceny aj odbyt miestnych poľnohospodárov, čo viedlo k ich protestom a v Poľsku tiež odstúpil minister poľnohospodárstva. Poľsko a Maďarsko dočasne zakázali dovoz obilia a ďalších potravín z Ukrajiny a v pondelok (17. 4.) sa k zákazu pripojilo aj Slovensko.



(1 EUR = 4,6288 PLN)