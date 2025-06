Poľsko plánuje výstavbu tzv. gigatovárne AI za vyše miliardu eur

Varšava 12. júna (TASR) - Ministerstvo digitalizácie Poľska plánuje predložiť Európskej komisii žiadosť o výstavbu tzv. gigatovárne umelej inteligencie. Oznámil to vo štvrtok štátny tajomník rezortu Dariusz Standerski s tým, že investícia by mala dosiahnuť približne 5 miliárd zlotých (1,17 mld. eur). Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy ministerstva digitalizácie.



Standerski uviedol, že predbežný návrh bude obsahovať plán nasadenia 30.000 grafických procesorov v piatich hlavných technologických centrách - v Poznani, Krakove, Vroclave, Varšave a Gdansku. Tieto centrá už dnes disponujú superpočítačmi a budú tvoriť základ pre novú infraštruktúru. Z celkovej investície by približne 2 miliardy zlotých (469 mil. eur) malo byť financovaných z verejných prostriedkov v rokoch 2026 až 2029.



Rezort upresnil, že namiesto jednej centrálnej továrne vznikne klaster, rozdelený medzi päť hlavných technologických uzlov. Toto rozhodnutie bolo prijaté po konzultáciách s odborníkmi a zohľadňuje efektivitu spotreby energie i kybernetickú bezpečnosť. Cieľom projektu je spojiť výpočtový výkon viac než 100.000 procesorov umelej inteligencie s modernou infraštruktúrou, energetickou efektivitou a vysokou mierou automatizácie.



V Poľsku už vznikajú dva takéto projekty - v krakovskom centre Cyfronet AGH a v Poznani v rámci iniciatívy Piast-AI, zameranej na biomedicínu, vesmírne technológie a udržateľný rozvoj.



(1 EUR = 4,2605 PLN)











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)