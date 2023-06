Poľsko podá na Európsky súdny dvor žalobu proti emisným normám EÚ

Varšava 13. júna (TASR) - Poľsko sa chce obrátiť na Európsky súdny dvor (ECJ) so žalobou proti prísnym emisným normám pre automobily. Žaloba sa dokončuje a podaná by mala byť budúci týždeň, uviedlo v utorok ministerstva pre klímu a životné prostredie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ministerka pre klímu a životné prostredie Anna Moskwová označila v pondelok (13. 6.) plánovaný zákaz áut so spaľovacími motormi za "nepriaznivý pre všetky európske ekonomiky". Vyjadrila tiež nádej, že k sťažnosti Poľska sa pridajú aj ďalšie členské štáty EÚ.



Členské štáty EÚ sa koncom marca dohodli na postupnom ukončení predaja nových áut so spaľovacími motormi do roku 2035. Výnimku dostali vozidlá používajúce tzv. syntetické palivá vznikajúce chemickou reakciou vodíka a oxidu uhličitého s použitím energie z obnoviteľných zdrojov.