Poľsko poskytne domácnostiam jednorazovú kompenzáciu za ceny uhlia

Varšava 26. júla (TASR) - Poľsko ponúkne domácnostiam jednorazovú platbu vo výške 3000 zlotých (637,21 eura), aby im pomohlo zvládnuť rastúce náklady na uhlie, keďže ceny energií prudko stúpajú v dôsledku vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Poľské domácnosti a teplárne v menších mestách väčšinou využívali ruské uhlie pre jeho vysokú kvalitu, ale v apríli Varšava zakázala jeho dovoz v reakcii na inváziu ruskej armády na Ukrajinu.



Nedostatok uhlia viedol k zvýšeniu jeho cien a to vyvolalo obavy, že mnohé domácnosti v Poľsku nebudú môcť nasledujúcu zimu vykurovať svoje domy.



"Do Poľska prichádza uhlie zazmluvnené štátom kontrolovanými spoločnosťami a súkromnými nákupcami a na zimu bude dostatok paliva. Na druhej strane chránime rodiny pred vysokými cenami," povedala novinárom vo Varšave ministerka pre klímu Anna Moskwaová.



Dotáciu budú môcť získať domácnosti, kde je uhlie hlavným zdrojom tepla, pričom termín pre podávanie žiadostí bude do 30. novembra, dodala Moskwaová.



Vláda návrh schválila už minulý týždeň, ale ešte ho musí schváliť aj parlament.



Poľsko využíva uhlie na výrobu približne 80 % svojej elektriny. Hoci je najväčším producentom tohto paliva v Európskej únii, v roku 2021 doviezlo viac ako 8 miliónov ton ruského uhlia a tento rok čelí výpadku až 11 miliónov ton v dôsledku klesajúcej miestnej produkcie.



(1 EUR = 4,708 PLN)