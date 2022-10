Poľsko pracuje na oprave ropovodu Družba

Varšava 13. októbra (TASR) - Poľský prevádzkovateľ ropovodu Družba vo štvrtok uviedol, že pracuje na oprave poškodeného miesta, cez ktoré uniká ropa. Potrubie je hlavnou trasou pre transport ropy z Ruska do Nemecka. Prevádzkovateľ PERN zároveň vyhlásil, že chce čo najskôr obnoviť transport ropy cez potrubie. TASR o tom informuje na základe správ AP a DPA.



PERN v utorok (11. 10.) večer objavil únik ropy v jednom z potrubí ropovodu Družba, približne 70 kilometrov od mesta Plock v centrálnom Poľsku. Diera je na hlavnej trase, cez ktorú sa prepravuje ropa do Nemecka.



Ropovod Družba je jedným z najdlhších ropovodov na svete. Po opustení Ruska sa rozvetvuje, pričom jeho severná vetva vedie cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka a južná cez Ukrajinu, Maďarsko, Slovensko a Česko.



Poľský operátor vo vyhlásení v stredu (12. 10.) neskoro večer uviedol, že neexistujú "žiadne známky akéhokoľvek zásahu tretích strán" súvisiaceho s únikom v potrubí.



"Na základe prvých zistení a spôsobu, akým bolo potrubie zdeformované, sa zdá, že v tomto bode neexistujú žiadne známky zásahu tretích strán," uviedol PERN. "Prebiehajú však podrobnejšie analýzy, aby sa zistila príčina incidentu, a aby sa potrubie opravilo, aby bolo možné čo najskôr znovu spustiť čerpanie ropy," dodal.



PERN vo svojom vyhlásení uviedol tiež, že "väčšina z kontaminácie" bola odstránená, ale nespresnil, koľko ropy uniklo, alebo aká veľká je diera.



Incident nasledoval po útokoch koncom minulého mesiaca na plynovody Nord Stream 1 a 2, ktoré vedú po dne Baltského mora, a to v čase, keď sa Európa snaží znížiť svoju závislosť od ruských energií po invázii na Ukrajinu. Dánsko a Švédsko tvrdia, že plynovody Nord Stream 1 a 2 boli terčom útokov s veľkým množstvom výbušnín a označili tieto incidenty za sabotáž.



Plynovody neboli v prevádzke. Ruské ministerstvo zahraničných vecí však poslalo protestné nóty veľvyslancom Nemecka a Švédska a Dánska v súvislosti s ich sondami a vyšetrovaním incidentov na plynovodoch Nord Stream. Ministerstvo uviedlo, že Moskva neuzná žiadne "pseudo-výsledky" vyšetrovania Západu, pokiaľ do nich nebudú zapojení ruskí experti. Úniky plynu sa pritom nachádzali vo výhradných ekonomických zónach Dánska a Švédska.



Moskva popiera, že by za incidentom stála a obvinila USA, že majú najväčší úžitok z útoku na energetické infraštruktúry v Európe.