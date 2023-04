Poľsko pravdepodobne zachová nulovú DPH na potraviny do konca roka

Varšava 25. apríla (TASR) - Poľská vláda pravdepodobne predĺži nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny do konca tohto roka. Zdá sa, že vzhľadom na vysokú infláciu by to bolo najrozumnejšie rozhodnutie, uviedol v utorok hovorca vlády Piotr Müller. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Stále sledujeme takzvaný kôš základných produktov a v tomto koši sú potraviny veľmi dôležitým prvkom," uviedol Müller pre televíznu stanicu Polsat.



V súčasnosti platí v Poľsku nulová sadzba DPH na potraviny do 30. júna 2023. Vláda ju zaviedla vlani vo februári v snahe pomôcť ľuďom zvládnuť dopady prudkého rastu cien. Vo februári tohto roka miera inflácie v Poľsku dosiahla 18,4 %.



Koncom marca ministerka financií Magdalena Rzeczkowska informovala, že vláda zvažuje možnosť zotrvať pri nulovej sadzbe do konca tohto roka. Konečné rozhodnutie o tejto otázke by malo podľa nej padnúť v apríli.



Vláda koncom roka 2021 predstavila svoj "štít" v rámci boja proti rastúcej inflácii v podobe pozastavenia DPH na potraviny a jej zníženia v prípade ďalších tovarov. Následne od 1. februára 2022 klesla v krajine na potravinárske výrobky na nulu z 5 %.



Minulý rok v novembri vládny kabinet rozhodol, že nulovú daň zachová aj v prvom polroku 2023. Premiér Mateusz Morawiecki v tom čase náklady pre štátny rozpočet odhadol na približne osem miliárd poľských zlotých (1,74 miliardy eur).



(1 EUR = 4,6055 PLN)