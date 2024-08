Poľsko predbehlo Čínu v rámci exportu nemeckých výrobkov

Berlín/Varšava 16. augusta (TASR) - Nemeckí exportéri vyviezli v 1. polroku 2024 viac tovaru do Poľska ako do Číny. Susedné Poľsko tak predbehlo Čínu a stalo sa väčším trhom pre kľúčový export nemeckých výrobkov. Ukázala to v piatok analýza nemeckej lobistickej skupiny Výbor pre hospodárske vzťahy s východnou Európou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tieto údaje poukazujú na úspešnú diverzifikáciu exportu nemeckých spoločností, ktoré sa snažia znížiť svoju závislosť od čínskeho trhu.



Veľké nemecké exportné firmy, ktoré vyvážajú priemyselný tovar a automobily, sú už dlho piliermi hospodárstva a zodpovedajú za silný obchodný prebytok najväčšej európskej ekonomiky. Ale zvýšenie napätia medzi Čínou a Západom viedlo k zmene exportných stratégií.



Údaje nemeckého výboru, ktorého cieľom je podporovať obchod medzi Nemeckom a východnou Európou, ukázali, že vývoz tovaru do Poľska vzrástol za prvých šesť mesiacov tohto roka o 4,6 % na 48,4 miliardy eur. A naopak, export do Číny klesol o 2,7 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka na 48,2 miliardy eur.



Poľsko sa tak posunulo na štvrté miesto medzi najvýznamnejšími odbytovými trhmi pre nemecký exportný priemysel, kým Čína klesla na piate miesto.



Cathrina Claas-Mühlhäuserová, predsedníčka výboru, uviedla, že ide o pozoruhodný úspech, pokiaľ ide o naliehavo potrebnú diverzifikáciu nemeckého hospodárstva, ktoré chce predovšetkým znížiť svoju závislosť od Číny.



"To by malo byť stimulom pre novú Európsku komisiu a kandidátske krajiny, aby bezodkladne pokračovali v rozširovaní Európskej únie (EÚ) na východ a juhovýchod," povedala.



Podľa údajov výboru sa nemecký export do východnej Európy v prvej polovici roka mierne zvýšil na 145 miliárd eur, zatiaľ čo celkový export sa znížil.



Krajiny východnej Európy, ktoré tvoria takmer 19 % nemeckého zahraničného obchodu, sa stali pilierom nemeckej exportne orientovanej ekonomiky, dodala Claas-Mühlhäuserová.



Hlavným exportným trhom pre Nemecko zostali v prvých šiestich mesiacoch roka USA, po ktorých nasledovali Francúzsko a Holandsko, ukázali údaje výboru.