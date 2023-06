Poľsko predĺži nulovú sadzbu DPH na vybrané potraviny do konca 2023

Varšava 26. júna (TASR) - Poľská vláda predĺži nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané druhy potravín do konca roka 2023. Oznámil to v pondelok premiér Mateusz Morawiecki. Nulová sadzba na niektoré základné potraviny, ako sú zelenina a mliečne výrobky, bola zavedená k 1. februáru a mala platiť do konca júna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Nulová sadzba DPA je súčasťou opatrení na zmiernenie dosahov vysokej inflácie, ktorá vo februári dosiahla 26-ročné maximum 18,4 %.



"Znižujeme dane všade, kde je to možné, aby poľské rodiny platili čo najmenej," napísal Morawiecki na sociálnej sieti. Cieľom vlády je chrániť obyvateľov pred zvyšovaním cien s dôrazom na kľúčové kategórie, ako palivá, energie a potraviny, dodal premiér.