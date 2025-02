Poľsko predstavilo vlastný AI model pre administratívu, firmy a vedu

Varšava 26. februára (TASR) - Poľsko sprístupnilo vlastný jazykový model umelej inteligencie PLLuM, určený pre administratívu, firmy a vedu. Obyvatelia ho môžu využívať prostredníctvom četbota, oznámil v pondelok vicepremiér a minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski. Rezort zároveň zriadil konzorcium, ktoré bude nasadzovať modely AI v štátnej správe, informuje spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.



Podľa Gawkowského má PLLuM posilniť digitálnu suverenitu krajiny a znížiť závislosť od zahraničných technologických gigantov. "Ak sa sústredíme len na zahraničné spoločnosti, americké konzorciá, budeme tápať," povedal minister.



Model je dostupný aj cez webovú platformu a bol vyvinutý na základe poľského textového korpusu s vyše 100 miliardami slov. Je prispôsobený špecifikám poľského jazyka a terminológii verejnej správy. Projekt vznikol na objednávku ministerstva digitalizácie v spolupráci s viacerými akademickými a výskumnými inštitúciami.



Konzorcium, ktoré nahradilo pôvodnú vývojovú skupinu, rozšírilo spoluprácu o ďalšie technologické organizácie. Medzi jeho úlohy patrí zavedenie inteligentného asistenta do mobilnej aplikácie mObywatel, ktorá Poliakom slúži na komunikáciu so štátom a digitalizáciu procesov v úradoch.



Podľa predstaviteľov rezortu digitalizácie predstavuje rozvoj PLLuM príležitosť na posilnenie konkurencieschopnosti Poľska v oblasti IT a umelej inteligencie. Výskumníci zdôraznili, že údaje použité na trénovanie modelu boli získané eticky a v súlade s právnymi predpismi EÚ.



Poľsko zvažuje zrušenie papierových bločkov a digitalizáciu niektorých zmlúv





Poľský tím pre dereguláciu hospodárstva predstavil nové návrhy na zjednodušenie legislatívy, medzi ktorými je aj zrušenie papierových bločkov, digitalizácia pracovných zmlúv či vytvorenie špecializovaného súdu pre finančný trh. Opatrenia prešli počiatočným schvaľovacím procesom, oznámil tím vedený poľským podnikateľom Rafalom Brzóskom. Informuje o tom spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Jedným z kľúčových návrhov je automatická aktualizácia údajov z registra občanov, čo by eliminovalo napríklad nutnosť osobnej návštevy banky pri zmene údajov. Ďalší návrh sa týka digitalizácie pracovnoprávnych dokumentov, ktorá by umožnila uzatváranie a úpravu pracovných zmlúv výhradne elektronicky.



Medzi ďalšími návrhmi je aj obmedzenie účtovania úrokov z omeškania po uplynutí lehoty daňovej kontroly či legalizácia elektronických leasingových zmlúv a dohôd o prevode autorských práv.



Významnou zmenou by bolo vytvorenie súdu špecializovaného na spory finančného trhu a kontrolu rozhodnutí poľského úradu pre finančný dohľad. Súčasné súdy posudzujú len formálnu stránku rozhodnutí, zatiaľ čo nový súd by analyzoval aj ich vecnú správnosť.



Ďalšími opatreniami sú zjednodušenie mechanizmov vymáhania pohľadávok cez štátny systém e-Faktúr, povinné 12-mesačné prechodné obdobie pri daňových zmenách či zavedenie elektronických bločkov pre bezhotovostné platby.



Tím pre dereguláciu vznikol na podnet premiéra Donalda Tuska, ktorý 10. februára poveril známeho podnikateľa Brzósku prípravou návrhov na zníženie administratívnej záťaže.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)