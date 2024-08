Poľsko pripravuje legislatívu o výstavbe prvej jadrovej elektrárne

Varšava 19. augusta (TASR) - Poľská vláda poskytne finančné prostriedky na kapitálovú časť projektu výstavby prvej poľskej jadrovej elektrárne a zefektívni proces prípravy investície, oznámil v pondelok úrad vládneho splnomocnenca pre kritickú infraštruktúru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Problematike sa venujú návrhy dvoch zákonov, ktoré vládny splnomocnenec Maciej Bando zaradil do legislatívneho programu vlády. "Prvá z legislatívnych iniciatív vlády je zameraná na zabezpečenie financovania projektu výstavby prvej poľskej jadrovej elektrárne, ktorá sa realizuje v lokalite Lubiatowo-Kopalino v Pomoransku," uvádza sa vo vyhlásení úradu.



Štátna spoločnosť Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ) bude na realizáciu strategickej investície v rokoch 2025 až 2030 čerpať štátnu podporu vo výške približne 60 miliárd poľských zlotých (14,05 miliardy eur). Kapitálovú časť investície poskytne vláda zo štátneho rozpočtu alebo vo forme prevodu štátnych cenných papierov na spoločnosť, pričom rozhodnutie v tejto otázke prijme minister financií na návrh splnomocnenca vlády, priblížil ďalej úrad.



Prvá poľská jadrová elektráreň má stáť v lokalite Lubiatowo-Kopalino na pobreží Baltského mora. Pozostávať by mala z troch blokov využívajúcich reaktory AP1000 navrhnuté spoločnosťou Westinghouse. Poľská vláda si vybrala túto technológiu už v novembri 2022. Vláda očakáva, že s výstavbou elektrárne sa začne v roku 2026 a jej prvý blok s výkonom približne 1,25 gigawattu bude uvedený do prevádzky v roku 2033.



(1 EUR = 4,2703 PLN)