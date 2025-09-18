< sekcia Ekonomika
RegioJet spustil pilotnú vlakovú prevádzku na poľských tratiach
Varšava 18. septembra (TASR) - Český železničný dopravca RegioJet vo štvrtok uskutočnil prvé pilotné spojenie na trase Krakov - Varšava. Spoločnosť oznámila, že pravidelná prevádzka medzi oboma mestami sa začne 14. decembra a postupne rozšíri sieť aj o ďalšie trasy vrátane Prahy. Pridať sa plánuje aj dopravca Leo Express. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Pilotný vlak premáva v režime otvoreného prístupu a z dôvodu obmedzenej kapacity trate musí jazdiť okľukou, čo predlžuje cestu približne o pol hodiny. Dopravca uviedol, že cieľom skúšobnej fázy je predstaviť značku cestujúcim, pripraviť posádky, dosiahnuť plánovanú úroveň služieb a podporiť nábor pred spustením pravidelnej prevádzky v decembri.
RegioJet plánuje po ukončení pilotnej etapy využívať najkratšie a najrýchlejšie trasy s rovnakými časmi jazdy ako vlaky Pendolino. V grafikone na obdobie 2025/2026 má spoločnosť pripravených šesť párov vlakov medzi Poznaňou a Varšavou, tri páry spojov medzi Gdyňou a Krakovom cez Varšavu a ďalších šesť párov na linke Varšava - Krakov. Sieť doplní aj medzinárodné spojenie z Varšavy do Prahy.
Prechodné obdobie, počas ktorého bude RegioJet postupne dosahovať plnú kvalitu služieb, má trvať do konca marca 2026.
Vstupenky na pilotné jazdy sú dostupné online, od decembra 2026 plánuje spoločnosť zaviesť aj predaj cez automaty a pokladnice na staniciach. Platné budú poľské zľavy a promočné ponuky. RegioJet zároveň avizoval, že do marca 2026 zamestná 300 poľských pracovníkov na obsluhu vlakov.
Na poľský trh sa chystá aj ďalší český dopravca. Spoločnosť Leo Express oznámila, že od 1. marca 2026 predĺži svoju linku Praha - Krakov až do Varšavy, pričom vlaky budú premávať dvakrát denne.
