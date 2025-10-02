< sekcia Ekonomika
Poľsko rokuje s Českom o projektoch gigafabrík umelej inteligencie
Otázka sa týka zosúladenia českého a baltského návrhu na vybudovanie týchto veľkokapacitných centier.
Autor TASR
Varšava 2. októbra (TASR) - Poľské ministerstvo digitalizácie rokuje s českou vládou o možnej spolupráci pri projektoch tzv. gigafabrík umelej inteligencie. Uviedol to vo štvrtok štátny tajomník rezortu Dariusz Standerski s tým, že otázka sa týka zosúladenia českého a baltského návrhu na vybudovanie týchto veľkokapacitných centier. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa Standerského budú rozhovory s Prahou pokračovať po parlamentných voľbách v Česku, ktoré sa uskutočnia 3. a 4. októbra. „Dostali sme informácie od českej vlády, že projekt podporuje vládna koalícia aj opozícia, preto dúfam, že sa podarí dosiahnuť užšiu spoluprácu, možno v rámci jedného veľkého projektu. Všetky scenáre sú na stole,“ povedal.
Projekt Baltic AI GigaFactory predložilo v júli poľské ministerstvo digitalizácie spolu s Litvou, Lotyšskom a Estónskom. Podľa návrhu má v Poľsku vzniknúť nadnárodná infraštruktúra pre vývoj, tréning a nasadzovanie veľkých modelov umelej inteligencie. O zriadenie podobných centier požiadalo Európsku komisiu (EK) aj ďalších 16 členských štátov vrátane Česka.
Standerski informoval, že minulý týždeň rokoval v Bruseli s členmi EK aj o možnostiach financovania projektov z európskeho rozpočtu a navrhol, aby sa do revízie poľského plánu obnovy doplnila možnosť podporiť výstavbu fabrík umelej inteligencie. Rezort spoločne s ministerstvom fondov navrhuje vyčleniť na tento účel približne 426 miliónov zlotých (100 miliónov eur).
Komisia má tento týždeň predstaviť nové usmernenia pre budovanie gigafabrík. Do konca roka by mali európske orgány rozhodnúť o schválení zmien v poľskom pláne obnovy, čím sa otvorí cesta k spolufinancovaniu týchto zámerov.
Na pôde EÚ už bolo určených 13 lokalít pre prvé fabriky AI, z toho dve v Poľsku - v Krakove a Poznani. Gigafabriky majú byť podľa EK najmodernejšími výpočtovými centrami na spracovanie a uchovávanie dát, schopnými pracovať s modelmi obsahujúcimi stovky biliónov parametrov.
(1 EUR = 4,2583 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
