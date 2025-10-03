Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. október 2025
Poľsko sa pripojí k ropovodom NATO, prepojí potrubia s Nemeckom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Investícia zahŕňa rozvoj prenosovej a skladovacej infraštruktúry ropných produktov. Rezort obrany zdôraznil, že tento krok prispeje k zvýšeniu mobility vojsk a efektívnosti operácií celého NATO.

Autor TASR
Varšava 3. októbra (TASR) - Poľsko podpísalo predbežné porozumenie o spolupráci pri rozšírení svojej palivovej infraštruktúry s cieľom pripojiť ju k systému ropovodov NATO. Postaviť sa má 300 kilometrov potrubia od hranice s Nemeckom do mesta Bydhošť. Dokument v piatok v prítomnosti štátneho tajomníka ministerstva obrany Cezaryho Tomczyka uzavreli Podnik investícií NATO a spoločnosť PERN. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Podľa ministerstva obrany má projekt v hodnote 200 miliárd zlotých (46,99 mld. eur) zásadný význam pre posilnenie energetickej a obrannej bezpečnosti krajiny a jeho dôležitosť prirovnalo k získaniu stíhačiek najnovšej generácie. Realizácia má zvýšiť odolnosť Poľska voči prípadným palivovým krízam a zároveň upevniť jeho pozíciu ako strategického partnera Severoatlantickej aliancie v regióne.

Investícia zahŕňa rozvoj prenosovej a skladovacej infraštruktúry ropných produktov. Rezort obrany zdôraznil, že tento krok prispeje k zvýšeniu mobility vojsk a efektívnosti operácií celého NATO.

Podpis dohody sa uskutočnil vo Varšave a sprevádzala ho oficiálna ceremónia. Ministerstvo obrany k tomu uviedlo, že ide o ďalší krok v rámci posilňovania interoperability a schopností ozbrojených síl členských štátov aliancie.

(1 EUR = 4,2565 PLN)



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
