Poľsko sľúbilo Nemecku dodávky ropy, ak znárodnia rafinériu Schwedt

Berlín 13. februára (TASR) - Poľsko ubezpečilo Nemecko, že bude pokračovať v zásobovaní rafinérie Schwedt ropou v prípade, že Berlín znárodní nemecké aktíva ruskej spoločnosti Rosnefť. Vyhlásil to nemecký minister hospodárstva Robert Habeck v utorok vo Varšave. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vláda v Berlíne sa pripravuje na možné znárodnenie nemeckých aktivít spoločnosti Rosnefť. Týka sa to aj podielu vo výške 54,17 % v berlínskej rafinérii Schwedt, ktorú vláda prevzala do správy v septembri 2022 v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.



Nemecko odvtedy správcovstvo dvakrát predĺžilo, naposledy v septembri 2023. V marci musí prijať nové rozhodnutie, keďže vyprší platnosť súčasného poručníctva. Ministerstvo hospodárstva sa pritom obáva, že ak by Rosnefť znovu získal kontrolu nad dcérskymi spoločnosťami v Nemecku, bude ohrozená ich prevádzka, pretože zmluvní partneri s nimi odmietnu spolupracovať.



"Poľsko v minulosti veľmi pomohlo zabezpečiť dodávky ropy do východného Nemecka," povedal Habeck. Dodal, že Varšava je pripravená v tom pokračovať, ak by po znárodnení boli zastavené dodávky kazašskej ropy v rámci možnej odvety za kroky Berlína proti Rosnefti.



Poľský zdroj oboznámený s rozhovormi o dodávkach pre Schwedt potvrdil, že Varšava o tom pred dvoma týždňami ubezpečila Berlín. Dokonca vraj Poľsko povedalo Nemecku, že by mohlo nahradiť celý kazašský objem dodávok, čo je zhruba 1 - 1,2 milióna ton ropy ročne.