Poľsko spúšťa dotačný program na kúpu elektromobilov

Varšava 28. januára (TASR) - Poľské ministerstvo pre klímu a životné prostredie (MKiS) v utorok spustilo dotačný program "NaszEauto" zameraný na podporu nákupu elektromobilov. Na program bude vyčlenených 1,6 miliardy zlotých (379 miliónov eur) a maximálna výška podpory bude 40.000 zlotých (9480 eur). Podpora sa skladá zo základnej sumy a bonusu za zošrotovanie. Informuje o tom spravodajca TASR podľa utorkovej správy MKiS.



Podľa námestníka ministra Krzysztofa Bolestu chce vláda uľahčiť poľským rodinám nákup elektromobilov. "Uvedomujeme si, že takéto vozidlá sú budúcnosťou automobilového priemyslu. Preto predstavujeme program NaszEauto, ktorý sa zameriava na dotovanie nákupu elektromobilov a nie na zdaňovanie spaľovacích áut," hovorí Bolesta.



Podľa TVN24 sa minister vyjadril, že môže ísť o posledný takýto projekt podpory elektromobilov. "Celá Európa ustupuje od dotácií a my to tiež urobíme," povedal minister.



Nábor žiadostí sa začne 3. februára a z dotácií bude možné financovať aj lízing a dlhodobý prenájom elektromobilov. Peniaze na projekt sú vyčlenené z Národného plánu obnovy a zvyšovania odolnosti Poľska. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je programom EÚ zameraným na finančnú podporu projektov v reakcii na výzvy, pred ktorými sa štáty ocitli počas pandémie covidu.



Podpora sa bude týkať úplne nových elektromobilov s nájazdom do 6000 kilometrov. Cena takéhoto elektromobilu nesmie presiahnuť 225.000 zlotých (53.326 eur) a do programu sú zahrnuté aj predvádzacie vozidlá.



Podľa štúdie Poľskej asociácie novej mobility malo v roku 2024 záujem o elektromobil približne trikrát viac Poliakov než v roku 2020. Štúdia ukázala, že približne 24 % oslovených Poliakov si chce kúpiť elektrické auto. V roku 2020 malo rovnaký záujem iba 7 % anketovaných obyvateľov Poľska. Najväčšou prekážkou pre investície do elektromobilov zostáva cena. Celkovo 74 % z celkového počtu oslovených Poliakov je však ochotných vybrať si elektromobil v prípade, že jeho cena nebude oproti benzínovej verzii vyššia o viac než 10.000 zlotých (2339 eur).



(1 EUR=4,2193 PLN)