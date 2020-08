Poľsko udelilo Gazpromu pre Severný prúd 2 pokutu vyše 48 miliónov eur

Varšava 3. augusta (TASR) - Poľsko udelilo Gazpromu pokutu vyše 48 miliónov eur. Dôvodom je plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2).



Poľský protimonopolný úrad UOKiK v pondelok uviedol, že udelil ruskému koncernu Gazprom pokutu 213 miliónov PLN (48,37 milióna eur) za to, že nespolupracoval pri konaní týkajúcom sa projektu Severný prúd 2.



Poľsko je proti výstavbe plynovodu, ktorý má transportovať plyn z Ruska do Nemecka cez Baltské more. Podľa Varšavy projekt len posilní dominantné postavenie Gazpromu na európskom trhu s plynom.



UOKiK skúmal projekt niekoľko rokov, pričom tvrdí, že spoločný podnik Gazpromu a piatich európskych firiem zodpovedných za výstavbu plynovodu naruší konkurenciu.



(1 EUR = 4,4034 PLN)