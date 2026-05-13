Poľsko uvažuje o zvýšení minimálnej mzdy na 1143 eur

Autor TASR
Varšava 13. mája (TASR) - Poľsko uvažuje o zvýšení minimálnej mzdy. Rokovania o jej výške na rok 2027 sa začnú vo štvrtok, pričom východisková suma predstavuje 4860,47 zlotého (1143 eur) v hrubom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.

Návrh pripraví ministerstvo práce a následne ho prerokuje Rada sociálneho dialógu združujúca vládu, odbory a zamestnávateľov. Ak sa sociálni partneri nedohodnú, konečné rozhodnutie prijme do 15. septembra vláda.

Odborové zväzy avizovali, že budú presadzovať vyšší rast minimálnej mzdy pre rast životných nákladov a inflácie. Organizácia OPZZ označila vládny odhad inflácie na úrovni 2,5 % za podhodnotený a upozornila, že navrhované zvýšenie by podľa nej nepokrývalo reálne náklady domácností.

Zamestnávatelia, naopak, odmietajú výraznejšie zvyšovanie minimálnej mzdy nad zákonné minimum. Predstavitelia podnikateľských organizácií argumentujú spomaľovaním inflácie a prudkým rastom minimálnej mzdy v predchádzajúcich rokoch.

Minimálna mzda v Poľsku od januára 2026 dosahuje 4806 zlotých (1130 eur) v hrubom, minimálna hodinová sadzba je 31,40 zlotého (7,39 eura).

(1 EUR = 4,2513 PLN)





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
