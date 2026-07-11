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Poľsko uviedlo do prevádzky svoj prvý veterný park v Baltskom mori
Po dokončení by mal tento pobrežný veterný park dosahovať výkon 1,2 gigawattu a zásobovať 1,5 milióna domácností.
Autor TASR
Gdansk 11. júla (TASR) - Poľsko uviedlo v piatok (10. 7.) do prevádzky svoj prvý veterný park v Baltskom mori. Pobrežná veterná farma sa stane kľúčovým prvkom energetickej bezpečnosti a suverenity krajiny, uviedol premiér Donald Tusk po tom, ako elektrina z tohto projektu dorazila do novo vybudovanej rozvodne v meste Choczewo severne od Gdanska. TASR o tom informuje na základe správ agentúr PAP a DPA.
Po dokončení by mal tento pobrežný veterný park dosahovať výkon 1,2 gigawattu a zásobovať 1,5 milióna domácností. To zodpovedá výkonu poľskej uhoľnej elektrárne v Belchatowe, ktorá je najväčšia na svete, poznamenal Tusk. Poľsko sa snaží znížiť závislosť od uhlia ako zdroja energie, a preto plánuje výstavbu svojej prvej jadrovej elektrárne. Rozširujú sa však aj obnoviteľné zdroje energie.
Veterný park Baltic Power, ktorý sa nachádza 23 kilometrov od pobrežia, má doteraz inštalovaných 54 veterných turbín, plánovaných je 76. Poľské médiá odhadujú výšku investície na 4,7 miliardy eur. Pobrežná veterná farma patrí poľskému štátnemu energetickému koncernu Orlen a kanadskej spoločnosti Northland Power.
Po dokončení by mal tento pobrežný veterný park dosahovať výkon 1,2 gigawattu a zásobovať 1,5 milióna domácností. To zodpovedá výkonu poľskej uhoľnej elektrárne v Belchatowe, ktorá je najväčšia na svete, poznamenal Tusk. Poľsko sa snaží znížiť závislosť od uhlia ako zdroja energie, a preto plánuje výstavbu svojej prvej jadrovej elektrárne. Rozširujú sa však aj obnoviteľné zdroje energie.
Veterný park Baltic Power, ktorý sa nachádza 23 kilometrov od pobrežia, má doteraz inštalovaných 54 veterných turbín, plánovaných je 76. Poľské médiá odhadujú výšku investície na 4,7 miliardy eur. Pobrežná veterná farma patrí poľskému štátnemu energetickému koncernu Orlen a kanadskej spoločnosti Northland Power.