Poľsko v júni vykázalo obchodný prebytok
Vývoz z Poľska v júni 2025 vzrástol, už druhý mesiac po sebe, a to medziročne o 1,9 %.
Autor TASR
Varšava 13. augusta (TASR) - Poľsko vykázalo v júni 2025 prebytok zahraničného obchodu, prvý po 13 mesiacoch deficitov. Prispel k tomu nárast exportu a pokles hodnoty importu, keďže ceny energií sa oproti vlaňajšku znížili. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Presnejšie, prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Poľska dosiahol v júni tohto roka 59 miliónov eur, zatiaľ čo pred rokom vykázala susedná krajina deficit 533 miliónov eur. Zároveň sa v júni skončilo 13-mesačné obdobie schodkov v zahraničnom obchode.
Zároveň dovoz klesol o 0,2 % v dôsledku nižších cien ropy a takisto preto, lebo rast dovozu spotrebného tovaru, ktorý bol v predchádzajúcich mesiacoch silný, sa v júni zastavil.
