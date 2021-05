Poľsko v obmedzenej kapacite otvorilo hotely

Varšava 8. mája (TASR) - Hotely v Poľsku v sobotu obnovili svoju prevádzku, ale obsadené môžu byť maximálne na polovicu. Vonkajšie terasy reštaurácií a kaviarní sa otvoria 15. mája. Príslušné vládne nariadenie nadobudlo platnosť o polnoci na sobotu, informovala agentúra PAP.



Hotelové reštaurácie zostávajú zatvorené do 14. mája, pričom donáška jedla je stále k dispozícií prostredníctvom izbovej služby. Reštaurácie mimo hotelových zariadení môžu do polovice mája fungovať formou donášky alebo osobného odberu.



Od 14. do 28. mája budú môcť reštaurácie a kaviarne svoje služby ponúkať na otvorených terasách. Konzumácia jedla nápojov vo vnútorných priestoroch reštaurácii alebo kaviarní bude povolená od 29. mája do 5. júna. Prevádzky musia naďalej dodržiavať prísny hygienický režim len s polovičnou kapacitou.



Poľsko hlásilo v sobotu 4765 nových prípadov nákazy koronavírusom a 421 úmrtí, ktoré zaznamenali v uplynulých 24 hodinách, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva.



V poľských nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 17.155 osôb s ochorením COVID-19, z čoho 2157 je pripojených na pľúcnu ventiláciu.



Celkovo bolo proti covidu zaočkovaných už vyše 13 miliónov Poliakov, z ktorých zhruba 3,6 milióna dostalo obe potrebné dávky vakcíny.